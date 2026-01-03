Slušaj vest

Legendarna pevačica romske muzike Esma Redžepova preminula je 2016. u 73. godini, posle kraće i teške bolesti.

Iza sebe je, osim bogatog muzičkog nasleđa, ostavila i 48 usvojene dece.

47 sinova

Zajedno sa preminulim suprugom Stevom Teodosijevskim usvojila je čak četrdesetsedam sinova, a 2012. godine odlučila je da prvi put u životu udomi i ćerku, koju je pevačica smatrala svojom muzičkom naslednicom.

- Nije tajna da Steva i ja nismo mogli da imamo svoju decu. Ali svajanjem smo se ostvarili kao roditelji više od ostalih.

- Ima žena koje su rodile desetoro ili dvanaestoro dece, ali mislim da sam jedina na svetu koja je majka četrdeset sedmoro sinova - rekla je svojevremeno za magazin Hello.

1/5 Vidi galeriju Ćerka Esme Redžepove Foto: Prinrtscreen

Jedina ćerka

Ćerka Esme Edžepove, Elenora Mustafovska, krenula je stopama svoje majke.

Studirala je solo pevanje na ESRA univerzitetu u Skoplju, a pre tri godine se i priključila porodičnoj grupi "Esma’s Band".

Foto: Printskrin/Instagram

Preminula kraljica romske muzike imala je karijeru dugu 55 godina, a od 2013. je nosila i titulu nacionalnog umetnika Makedonije.

- Slažemo se odlično, baš kao majka i ćerka. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila - govorila je svojevremeno Esma.

Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Već tri godine članica je "Esma’s Banda", koji me prati - govororila je svojevremeno o svojoj Eleonori Esma.

Kurir.rs/Gloria