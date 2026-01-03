OVAKO IZGLEDA JEDINA ĆERKA ESME REDŽEPOVE: Pevačica usvojila 47 sinova i samo jednu devojčicu: Krenula je majčinim stopama
Legendarna pevačica romske muzike Esma Redžepova preminula je 2016. u 73. godini, posle kraće i teške bolesti.
Iza sebe je, osim bogatog muzičkog nasleđa, ostavila i 48 usvojene dece.
47 sinova
Zajedno sa preminulim suprugom Stevom Teodosijevskim usvojila je čak četrdesetsedam sinova, a 2012. godine odlučila je da prvi put u životu udomi i ćerku, koju je pevačica smatrala svojom muzičkom naslednicom.
- Nije tajna da Steva i ja nismo mogli da imamo svoju decu. Ali svajanjem smo se ostvarili kao roditelji više od ostalih.
- Ima žena koje su rodile desetoro ili dvanaestoro dece, ali mislim da sam jedina na svetu koja je majka četrdeset sedmoro sinova - rekla je svojevremeno za magazin Hello.
Jedina ćerka
Ćerka Esme Edžepove, Elenora Mustafovska, krenula je stopama svoje majke.
Studirala je solo pevanje na ESRA univerzitetu u Skoplju, a pre tri godine se i priključila porodičnoj grupi "Esma’s Band".
Preminula kraljica romske muzike imala je karijeru dugu 55 godina, a od 2013. je nosila i titulu nacionalnog umetnika Makedonije.
- Slažemo se odlično, baš kao majka i ćerka. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila - govorila je svojevremeno Esma.
