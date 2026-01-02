"TREBALO JE TO SVE PROGUTATI I USAGLASITI..." Saša Milošević Mare oženio je 14 godina mlađu ženu, srce mu zarobila ćerka legendarnog muzičara
Kompozitor i član žirija "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare (57), u braku je sa 14 godina mlađom pevačicom Ksenijom Milošević.
Pre Ksenije, Saša je bio u braku, a svojevremeno je otkrio da je sa prvom ženom ostao u korektnim odnosima.
"Krenuli smo bojažljivo"
Naime, on je tada ujedno otkrio i kako su se on i Ksenija upoznali.
– Sa prvom suprugom sam ostao u korektnim odnosima, što je i normalno s obzirom na to da smo roditelji dva sina. Kseniju sam upoznao nakon Evrosonga, a taj period se poklapa sa krajem mog emotivnog života sa bivšom suprugom. Krenuli smo bojažljivo i možda čak neambiciozno u prvom trenutku ne zbog nedostatka emocija već zato što sam ja iza sebe imao jedno pakovanje koje nosim manje ili više uspešno – započeo je Mare, pa dodao:
– Ona je mlađa od mene i to je prosto trebalo progutati i usaglasiti, ali hvala bogu sve se sredilo zahvaljujući ljubavi i razumevanju. Danas imamo sjajnu komunikaciju, moji klinci obožavaju Kseniju, a i ona njih. Sjajno provodimo slobodno vreme zajedno.
Iz prvog braka ima dva sina
Mare je tada istakao i kako nije strog otac prema dva sina koja ima iz prvog braka.
- Moram da kažem da zaista nisam strog otac. Od svojih dečaka uvek zahtevam malo više ozbiljnosti i ukazujem im na neke njihove vrline. Stalno ih podsećam koliko su pametni i talentovani, mislim da je to najbolji način da se motivišu deca i da se priča nešto što je dobro, a vezano je za njih - istakao je kompozitor i dodao:
– Ne mogu uvek da doprem do njih jer ne živimo zajedno, to je nešto što nam nedostaje – rekao je Mare iskreno za emisiju "Iz profila".
Ćerka legende
Ksenija Milošević je ćerka legendarnog muzičara, klarinetiste Bokija Miloševića koji je preminuo 2018. godine.
Ksenija je bila deo grupe "Bjuti kvins" koja je nastupala sa Marijom Šerifović kada je pobedila na Evroviziji.
