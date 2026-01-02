Slušaj vest

Kompozitor i član žirija "Nikad nije kasno", Saša Milošević Mare (57), u braku je sa 14 godina mlađom pevačicom Ksenijom Milošević.

Pre Ksenije, Saša je bio u braku, a svojevremeno je otkrio da je sa prvom ženom ostao u korektnim odnosima.

"Krenuli smo bojažljivo"

Naime, on je tada ujedno otkrio i kako su se on i Ksenija upoznali.

– Sa prvom suprugom sam ostao u korektnim odnosima, što je i normalno s obzirom na to da smo roditelji dva sina. Kseniju sam upoznao nakon Evrosonga, a taj period se poklapa sa krajem mog emotivnog života sa bivšom suprugom. Krenuli smo bojažljivo i možda čak neambiciozno u prvom trenutku ne zbog nedostatka emocija već zato što sam ja iza sebe imao jedno pakovanje koje nosim manje ili više uspešno – započeo je Mare, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Ksenija Milošević Foto: Dragan Kadić

– Ona je mlađa od mene i to je prosto trebalo progutati i usaglasiti, ali hvala bogu sve se sredilo zahvaljujući ljubavi i razumevanju. Danas imamo sjajnu komunikaciju, moji klinci obožavaju Kseniju, a i ona njih. Sjajno provodimo slobodno vreme zajedno.

Iz prvog braka ima dva sina

Mare je tada istakao i kako nije strog otac prema dva sina koja ima iz prvog braka.

- Moram da kažem da zaista nisam strog otac. Od svojih dečaka uvek zahtevam malo više ozbiljnosti i ukazujem im na neke njihove vrline. Stalno ih podsećam koliko su pametni i talentovani, mislim da je to najbolji način da se motivišu deca i da se priča nešto što je dobro, a vezano je za njih - istakao je kompozitor i dodao:

– Ne mogu uvek da doprem do njih jer ne živimo zajedno, to je nešto što nam nedostaje – rekao je Mare iskreno za emisiju "Iz profila".

Ćerka legende

Ksenija Milošević je ćerka legendarnog muzičara, klarinetiste Bokija Miloševića koji je preminuo 2018. godine.

Foto: Printscreen Fejsbuk

Ksenija je bila deo grupe "Bjuti kvins" koja je nastupala sa Marijom Šerifović kada je pobedila na Evroviziji.

Kurir/Blic

Princ o nastupu na Evroviziji: