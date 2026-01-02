Slušaj vest

Manekenka je javno priznala da se pokajala zbog svega što je radila na sebi.

"Moram da prođem glavom kroz zid"

- Ja sam radila nos, usta, pa sam četiri puta hiruški vadila silikone iz usana.To je bila greška moje mladosti, to su stvari zbog kojih sam propatila. To su stvari koje nisu morale da se dese da sam bila mudrija. Da sam i imala ko da me savetuje verovatno ga ne bih slušala. Ja sam tip osobe koja mora da prođe glavom kroz zid i opet ne nauče - rekla je Jovana na WTF radiju i dodala:

Foto: Printscreen/Instagram/callmelolita

- Došla sam u godine kada me te stvari više ne zanimaju jer sam radila na sebi iznutra.

Biti negovana žena je ozbiljan posao

Jovana je priznala tajnu svog izgleda nakon tri porođaja.

1/12 Vidi galeriju Ovako je izgledala Jovana pre nekoliko godina Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Dosta treniram i vodim računa, idem na tretmane. Trudim se da održim ovakav izgled. Od malena sam se bavila sportom i to mi je mnogo važno. Biti negovana žena danas je ozbiljan posao, naročito kad imaš troje dece. O ishrani vodim računa, ali mislim da nije zdravo uskraćivati sebi sve i brojati kalorije. Mislim da može dobro da se izgleda i bez toga - rekla je Jovana.

Nemam opravdanja za svoje postupke

Manekenka je priznala da je neko ko ne prašta sebi greške, te se često i godinama kasnije preispituje o svemu što je uradila.

- Ne mogu sebi da oprostim svoje greške, neko sam ko legne u krevet i mota film i vraća se. Konstantno se preispitujem, verovatno da postoji neki naziv u psihilogiji za to. Ne mogu da nađem opravdanja za neke svoje postupke - rekla je manekenka u podkastu "Why so serious".