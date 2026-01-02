Slušaj vest

Stanija Dobrojević sumirala je proteklu, a onda progovorila o lekcijama i važnim planovima za tekuću 2026. godinu.

"Prestala sam da objašnjavam sebe"

Starleta je nakon svih turbulentnih dešavanja otkrila po čemu će pamtiti prethodnu godinu.

- Pamtiću je kao godinu u kojoj sam prestala da objašnjavam sebe ljudima koji i onako ne slušaju. Godinu u kojoj sam naučila da nije svaka bitka vredna borbe — neke se dobijaju tako što se jednostavno izmakneš. A da zaboravim? Tuđe pokušaje da mi podmetnu nogu i nalepe etikete koje nikada nisu bile moje — iz zavisti, zlobe i nemoći. Sve je otpalo - rekla je Stanija.

O rijalitiju

Stanija je nekoliko dana bila glavna tema u Eliti 9 gde boravi njen bivši partner Asmin Durdžić, te je otkrila kako se bori sa svime što se dešava u rijalitiju.

Iskreno? Više se i ne borim. Naučila sam da tišina boli više od bilo kog odgovora. Kada si tema, znači da si bitna. A kada si stalno tema — znači da si iznad igre. Moje ime traje. Oni koji se na njega kače — smenjuju se i prolaze - rekla je Stanija i osvrnula se na Maju Marinković:

- Naučila sam da nisu svi ljudi izdajnici — neki su samo tačno ono što jesu, još ti i otvore oči. Samo im treba vreme da se razotkriju. E tako gledam na tu situaciju, pa videćemo kako će se do kraja pokazati. Za sada nju ništa ne krivim, on je adresa.

Planovi

Dobrojevićeva je otkrila i planove za 2026. godinu.

- Planovi su ozbiljni, ali ne traže aplauz unapred. Volim da iznenadim kad je gotovo. Porodici poklanjam ono što je danas najređe: stabilnost, sigurnost i vreme kad god mogu. Sve ostalo je dekor - otkrila je Stanija i ptiznala da ne želi poklone:

- Ne želim poklone. Želim mir koji traje, ljubav koja se ne uzima zdravo za gotovo i ljude koji dolaze bez maske. I nikada više — da se umanjujem da bi se drugi osećali veće.

