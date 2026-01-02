Slušaj vest

Da je Viki Miljković muzička zvezda, svima je poznato. Poneki znaju i da se osim ovoga, sa svojim suprugom Draganom Taškovićem Tašketombavi nekretninama, ali malo njih zapravo zna šta sve Viki radi u okviru ovog biznisa.

Sada je ekskluzivno otvorila vrata svoje firme u Istanbulu, odakle posluje u prodaji i opremanju stanova, poslovnog prostora, hotela i ustanova i to na nekoliko kontinenata.

Viki je odlučila da pokaže kako izgleda njen dan u gradu od preko 20 miliona ljudi, pa je tako otvorila vrata svoje firme za kamere.

- Dobro došli u Residence Hills, ali u Istanbulu- bile su reči kojima je započela druženje, a potom pojasnila kako je odabrala baš tu lokaciju da u njoj provodi gotovo polovinu svog vremena.

- Ovo je naselje gde je spoj starog i novog Instanbula. Povezano je staro i novo i prelepo je, ima dosta kafića, restorana. Uveče, posle mog napornog radnog dana, volim da prošetam ovde. Ovde smo uzeli stan, jer mnogo mi je zgodnije da ne putujem puno - rekla je Viki.

Već prvi biznis koji su pokrenuli u Beogradu dao je sjajne rezultate, a Viki je otkrila kako su ona i njen suprug došli na ideju da se bave baš nekretninama.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Viki Miljković/privatna arhiva

- To je nekako Bog namestio, Taške i ja smo godina kupovali nekretnine, voleli smo da ulažemo, da sređujemo. Mi nismo kafanski tipovi, ja sam mnogo dosadna u tom smislu. Mnoge moje kolege vole da izađu, da se provedu, vole taj vajb. Ne kažem da je to loše, ali to mene ne privlači. Za vreme korone nismo radili godinu i po dana. Sedeli smo i rekli, hajde da započnemo još neki drugi posao - ispričala je pevačica.

Posao nakon Beograda, šire u Turskoj, ali i u Emiratima, a jedini su u ovom delu Balkana koji imaju licencu za prodaju stanova sa najvećom investitorskom kompanijom iz Emirata.

- Ovde otvaramo veću proizvodnju, otvorićemo šou rum za tursko tržište, ali i za ostatak sveta. Imamo kancelarije u tri dela grada, ovde nam je centrala, arhitektonski biro u kome se sve dizajnira i projektuje je udaljen desetak kilometara, a fabrika nameštaja je opet na trećoj lokaciji. Već radimo na jednom hotelu u Abu Dabiju, a radimo i prodaju apartmana u Dubaiju, i jedini smo brokeri na ovom delu Balkana koji rade sa kompanijom EMAAR, na to sam posebno ponosna - kazala je Viki i otkrila da nije bilo lako da firma koju vodi dobije licencu za prodaju u Emiratima:

- Nije bilo lako, to je išlo preko Privredne komore. Kada smo bili na Ekspu u Dubaiju, tada smo počeli saradnju sa njima. Dobiti tu licencu i biti njihov broker, vrlo je kompleksno- ispričala je Viki, koja je potom otkrila kako započinje dan u luksuznom naselju u kome živi kada je u Turskoj.

- Dan započinjem u spa centru. Pošto je vremenska razlika između Istanbula i Beograda dva sata, onda imam to vreme da iskoristim za sebe. Odem na plivanje, do teretane, a najviše volim hamam, tu se opustim. Potom počinju obaveze koje traju do uveče, a kada sve završim odem na večeru, pošto ovde ima dosta lepih restorana, i tu sabiram utiske i pravim planove za sutra.

Kako izgleda jedan radni dan Viki Miljković u Turskoj i kako izgleda luksuzno naselje gde se nalaze njen stan i kancelarija, pogledajte u videu ispod.

Detaljnije kako izgleda život i rad Viki Miljković u Istanbulu moći ćete da pogledate u emisiji "Godina sa Viki" u subotu, 3. januara, u 18.35 sati na Kurir televiziji.