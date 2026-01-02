Slušaj vest

Dea Đurđević na kraju 2025. godine otkrila je najlepše vesti i saznala da je u blagoslovenom stanju.

Trudna voditeljka otkrila je kako provodi prve dane 2026. godine, a na društvenim mrežama pokazala je detalje sa putovanja.

Uživa u Italiji

Voditeljka je na Instagramu pokazala kako uživa u trudničkim danima, te je podelila atmosferu sa svog prvog predaha od obaveza.

Dea prve dane trudnoće i nove godine provodi daleko od Beograda, a ako je sudeći po fotografijama promena joj jako prija.

Veridba

Dea Đurđević nakon što se saznalo da je trudna, voditeljka se oglasila i otkrila da se verila. Uslikala je ogroman buket i svoju ruku na kojoj je zasijao prelep, neobičan, verenički prsten.

U romantičnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, Lazar je zaprosio Deu, a ona je sa osmehom i emocijama prihvatila prosidbu. Ovim činom par je potvrdio da je njihova veza ušla u novu, ozbiljniju fazu, a svadbena zvona već se naveliko pominju.

Dea i Lazar, koji su svoju ljubav brižljivo čuvali od medija, sada s nestrpljenjem iščekuju prinovu i početak zajedničkog porodičnog života. Ono što je privuklo pažnju je to da prsten uopšte nije kao oni kojim obično muškarci vere svoje buduće žene.

Venčanje iz snova

Pre samo nekoliko meseci je pričala i o svom mogućem venčanju i otkrila kako bi volela da to jednog dana izgleda.

Naime, Dea je tada objasnila da je tradicionalna žena, te da bi i svadbeno veselje bilo u skladu sa svim srpskim običajima.

- Što se svadbe tiče, volela bih da izgleda srpski, onako tradicionalno, od početka do kraja. To u gradu baš i nije moguće, ali nikad se ne zna. Ja sam tradicionalna žena, moraćemo neku ulicu da zatvorimo u tom slučaju. Mladoženja mora da ima to da me nasmeje u svakom trenutku, za ostalo ćemo lako - rekla je voditeljka za Blic.