Političar Čeda Jovanović nedavno je otkrio da sa Aleksandrom Kosom već neko vreme živi u svom stanu u elitnom delu Beograda, a kako izgleda njihov zajednički život pokazuju na mrežama.

Njima je sada u goste došla Čedina prijateljica, pevačica Ana Bekuta i oni su napravili pravu žurku.

Aleksandar je snimao atmosferu iz porodičnog doma dok je u pozadini je bila pojačana Anina pesma "Svake noći sanjam tvoje oči".

- Ako pričamo o pravim muzičkim kraljicama... Ona uvek sve ispoštuje - rekao je on.

Čeda je sve vreme đuskao, dok je Ana sedela i pila crveno vino.

- Srećna Nova godina - rekla je pevačica, a političar joj je u jednom trenutku poljubio ruku.

Političar Čeda Jovanović oglasio se za Kurir posle vesti da živi zajedno sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Jovanović je pozvao Krunu Unu Mitrović, voditeljku "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji i rekao:

"Deca i Aleksandar su tražili da spremim pasulj, a pošto kažu da je najbolji kad prenoći... Okupio sam uz sebe i Aleksandra najdraže za praznike, svoju decu Mihajla, Janu, Zoru i Anđeliju. Sutra nam na nedeljni ručak dolazi i Ana Bekuta".

