Bečka publika još jednom je dokazala da zna da prepozna dobru energiju i vrhunsku zabavu. Na reprizi novogodišnjeg nastupa Emira Habibovića nije bilo mesta za mirno stajanje – već posle prvih taktova klub je bio na nogama, a atmosfera je iz pesme u pesmu dostizala vrhunac.

Publika je od samog početka disala kao jedno sa pevačem, a posebne emocije probudili su prvi stihovi pesme “Prva dama” koji su izazvali snažne reakcije i horsko pevanje. Emir je vešto držao publiku uz sebe, potvrđujući reputaciju izvođača koji bez napora pravi nezaboravnu feštu.

Odavno je poznato da Habibović važi za jednog od omiljenih pevača na veseljima, gde njegova energija i neposrednost dolaze do punog izražaja. Upravo ta iskrena emocija prenela se i na bečku scenu, bez ikakve zadrške, što je publika umela da nagradi.

Na sceni mu se pridružila i Marijana Katić, pevačica koju publika pamti iz „Zvezda Granda“, gde je važila za jednu od najvrednijih i najpouzdanijih takmičarki, uz snažnu podršku Snežane Đurišić. Iako se u jednom periodu povukla sa estradne scene, Marijana danas radi punom parom i važi za pravu radnu pevačicu. Često nastupa rame uz rame sa Emirom i uspešno puni sale širom regiona i dijaspore.

Emir Habibović je godinu započeo snažno, a prema svemu sudeći, isti tempo i energija obeležiće i mesece koji dolaze. Veče u Beču još jednom je potvrdilo da dobra atmosfera, iskrena muzika i neposredan kontakt sa publikom uvek pronađu put do srca slušalaca.