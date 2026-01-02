Slušaj vest

Pevačica Iva Bojanović, koja sa pet godina mlađim kolegom Jocom Stefanovićemočekuje svoje prvo dete, iznenadila je javnost otvorenim priznanjem o detaljima iz svoje emotivne prošlosti.

Bez ulepšavanja je otkrila da je odluku o braku donela iz revolta prema bivšem partneru, koji je u međuvremenu završio u zatvoru, a po njegovom izlasku ona je već bila udata.

1/4 Vidi galeriju Iva Bojanović Foto: Printscreen/Instagram

"Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja", ispričala je ona.

"Joca je prihvatio moju decu"

Iva je u prvom braku dobila decu, koju je Joca prihvatio, o čemu je otvoreno govorila.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to.

1/6 Vidi galeriju Iva Bojanović i Joca Stefanović Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

Oglasila se nakon vesti o trudnoći

Naime, Iva je istakla da nije želela da se za to sazna, ali da su presrećni što će dobiti dete.

- Istina je! Iako nismo želeli da se još uvek sazna, slika nije bila namenjena za tu informaciju. Zaista nismo ni razmišljali o tome, ali su ljudi došli do zaključka da sam trudna samo zato što je Joca držao ruku na mom stomaku. Plan je bio drugačiji, ali eto, na kraju je moralo da se sazna na ovaj ili onaj način. Presrećni smo, rekla je Iva, a onda i otkrio kako je Joca reagovao kada je saznao da je u drugom stanju.

- Pa, kako je drugačije mogao reagovati? Njegova želja je bila prejaka, bio je presrećan! Svi smo plakali od sreće kada su mu deca uručila kutijicu sa testom za trudnoću. Ne mogu vam opisati njegovu reakciju, to biste morali da vidite na snimku!

Kurir.rs/Hype

Iva Bojanović se snimila: