Slušaj vest

Pevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih žena sa domaće estradne scene, ali uprkos tome, jedna želja joj je ostala neispunjena.

Kako sama kaže, jedina stvar za kojom žali u životu je što se nije ostvarila kao majka.

Branka i njen suprug imaju nekoliko luksuznih stanova u Beogradu i Sarajevu, vilu, restoran i brojne skupocenosti, ali ni ništa od toga ne može da je usreći kompletno, jer ne može da nadomesti žal što nisu proširili porodicu.

1/6 Vidi galeriju Branka Sovrlić i suprug Foto: Privatna Arhiva, express.ba, Nemanja Nikolić

- Želela sam da imam decu, ali se nije dalo. Prvo je ratni period bio mnogo stresan, pa i suprugu je poginuo otac... Kasnije sam htela da idem na vantelesnu oplodnju, jer sam znala da su neke moje koleginice išle i dobile barem po jedno dete, ali sticajem okolnosti nisam otišla. Mislili smo: "Ma, ima vremena", a vreme je samo odmicalo - pričala je pevačica svojevremeno.

"Volela bih da imam mnogo manje para, a da nam je bog podario bar jedno dete"

- Paja, odnosno Sadik Pašić, moj muž, i ja smo stekli mnogo. Bez lažne skromnosti, mi smo milioneri, ali volela bih da imamo mnogo manje, a da nam je bog, odnosno ta neka viša sila, sudbina, podarila decu, odnosno bar jedno dete. Ovako bi neko rekao džaba sve. Jednostavno nam se nije dalo da u savršenom braku sa mnogo ljubavi i poštovanja postanemo i roditelji. Bog izgleda ne da sve - ispričala je pevačica za domaće medije.

Kako je dalje navela, decu i unuke svog brata doživljava kao svoje i veoma im je privržena.

Kurir.rs/Republika

Jovana Tipšin i Branka Sovrlić: