Supruga autora pesama i pevača Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler, Nastasija Bodiroga, porodila se prvog januara i na svet donela zdravu bebicu.

15 godina mlađa izabranica popularnog Skaja je na svom Instagramu podelila fotografiju iz porodilišta i saopštila lepe vesti, a čestitke su počele da se nižu sa svih strana.

Nastasija je na svom profilu podelila fotografiju bebe i kratko poručila:

Nastasija Bodiroga se porodila
Nastasija Bodiroga se porodila Foto: Printscreen Instagram

"Naš prvi januar".

Vikleru je ovo treći brak

Đorđe Miljenović oženio se u maju ove godine. On je Nastasiju verio još 2023. godine, nakon duže veze.

Skaj Vikler proživeo teško poglavlje Foto: Dragana Udovičić, Zorana Jeftić, Antonio Ahel/ATAImages

Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa venčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da".

Mladoženja je bio u tamnom odelu, dok je mlada imala belu venčanicu sa izrezom kod noge.

 Snimak sa venčanja Skaja Viklera i Nastasije:

Oženio se Skaj Vikler Izvor: Instagram/ivi_manivi