PORODILA SE ŽENA SKAJA VIKLERA Ponosna mama Novu godinu započela u porodilištu, a sad je i podelila prvu sliku bebe! (FOTO)
Supruga autora pesama i pevača Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler, Nastasija Bodiroga, porodila se prvog januara i na svet donela zdravu bebicu.
15 godina mlađa izabranica popularnog Skaja je na svom Instagramu podelila fotografiju iz porodilišta i saopštila lepe vesti, a čestitke su počele da se nižu sa svih strana.
Nastasija je na svom profilu podelila fotografiju bebe i kratko poručila:
"Naš prvi januar".
Vikleru je ovo treći brak
Đorđe Miljenović oženio se u maju ove godine. On je Nastasiju verio još 2023. godine, nakon duže veze.
Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa venčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da".
Mladoženja je bio u tamnom odelu, dok je mlada imala belu venčanicu sa izrezom kod noge.
Kurir.rs
Snimak sa venčanja Skaja Viklera i Nastasije: