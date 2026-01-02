Slušaj vest

Pevač Aleksandar Cvetković, frontmen "Tropiko benda", progovorio je o svom odnosu sa hrišćanskom verom.

On je ispričao jedno svoje nesvakidašnje iskustvo, koje mu se desilo u momentu tišine i samoće, koje ga je, kako navodi, podiglo sa dna.

- Ja sam vernik od malih nogu, ali sam to pronašao u tišini i u osećaju samoće, apsolutne samoće, kada ne može ni mama, ni tata, ni baba, ni deda, ni sestra, ni deca, kada ostaneš apsolutno ogoljen i sam, onda više nemaš gde. I onda se u tom trenutku meni nešto pojavilo, sad, to je možda priča za neki drugi put, ali sam se ja tu bio malo uplašio - ispričao je Sale Tropiko, pa dodao:

- Desio mi se kao neki nagoveštaj odozgo i dobio sam neki osećaj obuzimanja, možda Svetog duha ili lične Božje sile u meni. Taj trenutak neke euforije nije bio kratak, nego je bio onako malo duži. Trajao je par sati, iz plača sam ulazio u smeh nekontrolisano, uopšte nisam znao šta mi se dešava. To je bilo podizanje, zapravo, sa dna, mene samog. Ovako, uzeo me je verovatno i samo me digao i rekao: "E, ti nisi taj, ti si ipak, stvorio sam te za neke druge stvari." Ali sam baš bio u dnu, dnu, dna.

Mnogi sveštenici nisu doživeli ovo što sam ja

- Onda sam tako pozvao jednog mog prijatelja, oca Đorđa, jer sam bio uplašen, nisam znao šta mi se dešava. Ako me razumeju gledaoci, barem ljudi koji su to možda doživeli na ovaj način, to prisustvo samog Svetog duha, kako bi mi oni posle toga objasnili šta se meni desilo, uz objašnjenje da se ne plašim i da čak mnogi sveštenici nisu doživeli taj momenat prisustva, kao što sam ja doživeo, i od tada sam tu - zaključio je u podkastu "Kompas".

Pevač je dobio dve ćerke sa bivšom suprugom i koleginicom Jovanom Pajić. Ćerkice su bile uzbuđene pred njegov nedavni izlazak na binu na koncertu u Beogradu, a, kako kaže, obe su talentovane za muziku.

- Helena je šmugnula negde, valjda do Meka, uzbuđene su ćerke. Pitala me je što ne pevamo "Lavinu". Obe pevaju. To se nikad ne zna. Podržao bih ih u bilo čemu, a svaki posao je lak, ako ga voliš - kazao je tad.

