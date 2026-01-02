Slušaj vest

Nekadašnji finalista muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Velid Handžić, postao je otac.

On i njegova izabranica su sa najlepšim vestma i u novoj životnoj ulozi ušli u 2026. godinu.

Pevačeva supruga Lamija, porodila se pred sam kraj 2025. godine i na svet donela devojčicu, a najlepšim povodom oglasio se i ponosni tata na svom Instagramu.

"Najlepši poklon prvog dana 2026."

Handžić je izveo suprugu i naslednicu iz porodilišta i na najlepši način proveo prvi januar.

– Dragi moji ja sam upravo dobio najlepši poklon za prvi dan Nove 2026-e godine i moram da vam kažem da sam presrećan i zahvalan dragom Bogu na svemu. Svima vama dragi moji želimo srećnu i uspešnu novu 2026-u godinu i mogu da najavim mnogo novih muzičkih projekata i mnogo lepih druženja u nastupajućoj godini– istakako je Velid u opisu fotke ispod koje su se nizale čestitke.

Kurir.rs