Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović pokazala je skupoceni prsten kojim ju je pre tri decenije verio Željko Ražnatović Arkan.

Naime, gostujući u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" kamere su zumirale verenički prsten na njenoj ruci, pa smo posle toliko godina mogli da vidimo kako on izgleda.

Ceca je istakla da joj je ovaj komad nakita omiljen, pa ga je ponosno pokazala.

U pitanju je prsten sa ogromnim brilijantom koji ima neprocenjivu vrednost, a koji može da prijušti vrlo malo ljudi.

Inače, Standardni prsten sa prirodnim dijamantom srednje veličine (oko 0,1 – 0,3 ct) u Srbiji obično se kreće u cenovnom okviru od 80.000 pa preko 200.000 dinara, dok veći i kvalitetniji prsten sa većim dijamantom, kao što je ovaj, obično košta nekoliko hiljada do desetina hiljada evra, (najčešće oko 4.000 – 10.000 evra ili više), dok najskuplji komadi mogu premašiti 20.000 evra.

Ovde je zaradila novac za svoj prvi stan

Pre nekoliko dana Ceca je imala koncert u Požarevcu, a tom prilikom otkrila je da je baš u tom kraju zaradila novac za prvi stan.

- Moje počeci, kada sam snimila "Cvetak zanovetak" ovaj kraj ovde, automatski je odreagovao na mene i ja sam sve vreme, to moram da kažem, radila u ovom požarevačkom kraju, svadbe, igranke, ispraćaje u vojsku, gigantski, trajale su tri dana najmanje. Ali moram da vam kažem da sam ja tu zaradila i prvi stan - rekla je Ceca.

Prvi svoj nastup u ovom gradu Ceca je imala daleke 1989. godine u istoj hali u kojoj je pevala i pre nekoliko noći. Domaći mediji pronašli su slike iz davne 1989. godine na kojoj Ražnatovićeva pozira u helankama i korset haljini, a stajling je upotpunila crvenim karminom. Kasnije je ovo bio i njen prepoznatljiv stajling.

