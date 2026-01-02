Slušaj vest

U domu pevača Ljube Perućice ovih dana vlada posebna atmosfera, ne samo zbog novogodišnjih praznika, već poznati folker danas ima još jedan razlog za slavlje.

Naime, Ljuba Perućica proslavio je rođendan danas, 1. januara, a tim povodom njegova supruga Katarina Kolozeus javno je objavila snimak na kojem se strastveno ljube.

Ljuba Perućica proslavlja rođendan Foto: Printscreen Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Ljuba i njegova supruga Katarina važe za jedan od skladnijih parova na estradi. Zajedno imaju dvoje dece, a porodični život često ističu kao svoj najveći uspeh, te je tako svoj divan dan proveo pored svoje izabranice.

"Srećan rođendan, mužiću moj" - napisala je Katarina.

ZASTAKLJENI BAZEN NA KROVU I POGLED NA CEO BEOGRAD

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus sa dvoje dece žive u srpskoj prestonici i to u jednoj od najluksuznijih kuća u Beogradu.

Naime, pevač je nedavno na svom profilu na Instagramu pokazao kako provodi petak veče, a prizor je u najmanju ruku magičan.

On se kupao u svom bazenu koji se nalazi na krovu u zastakljenom delu kuće, a pogled iz bazena je nerealan - vidi se ceo Beograd!

Pogled iz bazena na ceo Beograd u domu Ljube Perućice Foto: Printscreen Instagram

Ovakav ambijent san je mnogih, a pevač po svemu sudeći živi život punim plućima.

Inače, Ljubina supruga, Katarina, objavila je i ranije na svom profilu na Instagramu video sa bazena koji imaju u svojoj kući na vrhu krova.

"Kuća" - napisala je Katarina, a onda je usnimila romatičnu atmosferu.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsZASTAKLJENI BAZEN NA KROVU I POGLED NA CEO BEOGRAD Dom poznatog estradnog para važi za najluksuzniju kuću u Beogradu (FOTO)
peru.jpg
StarsBALONI, SLATKIŠI, IGRAČKE... Slavlje u domu Ljube Perućice i Katarine - prvenac dobio vredan poklon - njegovoj sreći nama kraja (FOTO)
Ljuba Perućica Katarina Kolozeus
StarsPERUĆICA SVOJU DRAGU ODVEO U DŽAKUZI PA JOJ PRUŽIO NEZABORAVAN MOMENAT! Pala vrela poza pa sočan poljubac
Katarina Kolozeus i Perućica slave godišnjiuc
StarsFOLKER POSEDUJE BAZEN NA KROVU I POGLED NA CEO BEOGRAD! Pogledajte u kakvom luksuzu žive Ljuba Perućica i njegova žena: Ovo se retko gde viđa... (FOTO)
peru.jpg

 Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus slave sinu rođendan:

Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus slave sinu rođendan Izvor: instagram/katarina_kolozeus