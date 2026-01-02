Slušaj vest

U domu pevača Ljube Perućice ovih dana vlada posebna atmosfera, ne samo zbog novogodišnjih praznika, već poznati folker danas ima još jedan razlog za slavlje.

Naime, Ljuba Perućica proslavio je rođendan danas, 1. januara, a tim povodom njegova supruga Katarina Kolozeus javno je objavila snimak na kojem se strastveno ljube.

Ljuba i njegova supruga Katarina važe za jedan od skladnijih parova na estradi. Zajedno imaju dvoje dece, a porodični život često ističu kao svoj najveći uspeh, te je tako svoj divan dan proveo pored svoje izabranice.

"Srećan rođendan, mužiću moj" - napisala je Katarina.

ZASTAKLJENI BAZEN NA KROVU I POGLED NA CEO BEOGRAD

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina Kolozeus sa dvoje dece žive u srpskoj prestonici i to u jednoj od najluksuznijih kuća u Beogradu.

Naime, pevač je nedavno na svom profilu na Instagramu pokazao kako provodi petak veče, a prizor je u najmanju ruku magičan.

On se kupao u svom bazenu koji se nalazi na krovu u zastakljenom delu kuće, a pogled iz bazena je nerealan - vidi se ceo Beograd!

Ovakav ambijent san je mnogih, a pevač po svemu sudeći živi život punim plućima.

Inače, Ljubina supruga, Katarina, objavila je i ranije na svom profilu na Instagramu video sa bazena koji imaju u svojoj kući na vrhu krova.

"Kuća" - napisala je Katarina, a onda je usnimila romatičnu atmosferu.

