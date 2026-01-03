Otkačila Igora Kojića

- Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora sa njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali. Kada je shvatio da nije šala, rekao mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet, kao sa Severinom, pravio svadbu, a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda. Keba i Olja od početka nisu podržavali tu vezu, jer se njima nije svidelo što se glumica skida bez problema zbog uloge. Međutim, videli su da se Igor zaljubio i ćutali su, šta će, podržavali su ga i kada je rekao da će da se ženi. Sada deluje da su srećni što je na vreme došlo do raskida i što svadbe neće biti. Rekli su Igoru da ode negde na more, a onda i da ode u Ameriku kod sestre da se resetuje od svega - rekao je tada izvor za "Kurir".