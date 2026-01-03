Slušaj vest

Nenad Aleksić Ša i Miona Jovanović upoznali su se u rijalitiju gde su se i zavoleli, a i ako su im mnogi predviđali kraj nakon što napuste zatvoreni prostor, oni i dalje uživaju u skladnom odnosu.

Nakon rijalitja su se povukli iz medija, ali se s vremena na vreme oglase na društvenim mrežama, a sada su imali poseban razlog za oglašavanje.

Miona Jovanović proslavila je svoj 26. rođendan, pa je pozirala u crnom miniću sa crvenim karminom, a u ruci je držala balone.

Foto: Printscrean

"26", napisala je kratko u opisu uz emotikon torte, a među prvima joj je rođendan čestitao Ša koji je u komentaru ostavio mnoštvo srca. Ubrzo su Mioni u komentarima počele da pristižu čestitke i lepe želje, a mnogi su komentarisali i da fenomenalno izgleda.

1/12 Vidi galeriju Reper Nenad Aleksić Ša i njegova devojka Miona Jovanović svoju ljubav započeli su u rijaliti programu “Zadruga“, a nakon brojnih turbulencija u vezi i iako su bili na meti kritika ovaj rijaliti par uspeo je da opstane. Foto: Petar Aleksić

O zajedničkom životu

Podsetimo, Ša i Miona su se povukli iz javnosti nakon bekstva iz "Elite". A reper je nakon izlaska istakao da dosta uči od devojke uprkos tome što je mlađa.

- Ona ide unapred sve par koraka i sve prva vidi, a ja to ne vidim i popustljiv sam prema ljudima. Počeo sam da je slušam i napravio sam čistku, a treba je slušati iako je mlađa. Što se tiče nekih ljudi koji pričaju o nama, previše sam ja veliki za te neke male ljude koje ne želim da pustim da zakorače u naš život – rekao je Ša kroz smeh, a onda je progovorio o svadbi.