Slađana Mandić u braku je sa biznismenom Ajlinom Ahmićem, sa kojim ima dva sina. Pevačica je prošle godina saopštila javnosti da je stavila tačku na brak sa suprugom, međutim, nakon godinu odlučili su da se pomire.

Nedavno je pokazala njihove prve fotografije nakon pomirenja, a o njegovoj burnoj prošlosti naširoko se pisalo.

Slađana Mandić poznata je široj javnosti po svom učešću u muzičkom takmičenju ''Zvezde Granda'', a povukla se iz javnosti 2013. godine kada se tajno udala za Ajlina Ahmića, koji je brat rijaliti učesnice Aneli Ahmić. Baš zbog njega je, i pored toga što je dobila pesmu od produkcije "Grand", rešila da se povuče.

Burna prošlost

Slađana i Ajlin se dugo nisu pojavljivali u javnosti, a njemu su 2022. godine stavljene lisice na ruke u akciji "Rez" bosanskohercegovačke policije.

Njoj nije smetalo što je Ahmić, inače MMA borac iz Dubrovnika, u avgustu 2013. godine dospeo u na stranice crne hronike kad je uhapšen u velikoj zajedničkoj akciji policije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Mediji su objavili da je navodno bio vođa dilerske grupe, čijih je 50 članova uhapšeno u akciji pod nazivom "Šetač". U januaru 2015. pravosnažno je osuđen na jednogodišnju uslovnu kaznu, koju je zamenio novčanom kaznom. Zbog ovog slučaja zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku, ali je nepoznato da li ta zabrana i dalje traje. On sa zvezdom "Granda" živi u Sarajevu.

Iako je bio jedan od talentovanijih ultimate fight boraca i član dubrovačkog UFC "Gladijator", Ahmić je prekinuo borilačku karijeru i 2011. pokrenuo privatni biznis.

Osnovao je firmu za obezbeđenje "APB Croatia" koja se bavi prevozom VIP osoba, nadzorom, osiguranjem kongresnih susreta, ali i istragama u slučaju otmica i krađa.