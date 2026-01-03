Slušaj vest

Zorica Marković završila je u krevetu sa najpoželjnijim rijaliti učesnikom Filipom Đukićem. Međutim, oni u krevetu nisu radili ono što obično Filip radi sa svojim cimerkama, već je u pitanju bila scena iz filma koju su oni trebali da odglume.

Zorica i Filip rekreirali su čuvenu scenu Nikole Koja iz filma "Mi nismo Anđeli".

Filip je prvi započeo repliku kada je glumio da se probudio sa Markovićevom nakon burne noći.

- Gospođo, nismo valjda mi noćas... - pitao je Filip Zoricu.

Zorica Marković i Filip Đukić završili zajedno u krevetu Foto: Printscrean

Na to mu je ona dala cigaru i izgovorila svoju repliku.

- Tri puta - odgovorila je Zorica i nasmejala sve cimere.

Podsetimo, Filip Đukić važi za muškarca koji osvaja svaku koju poželi. Njegovo učešće u rijalitiju se uglavnom svodi na to, koliko će cimerki u toj sezoni odvesti u krevet. 

Kurir.rs

