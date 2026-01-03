Slušaj vest

Aleksandra Prijović vratila se svojoj publici nakon najlepše pauze kada je prošle godine ostala trudna, a potom uživala u trudničkim danima dok nije došla na svet naslednica Arija.

Muzička zvezda, održala je u rekordnom roku tri koncerta, a kada se sve sabere, u Baru, Zagrebu i Beogradu, Priju je uživo slušalo preko 50.000 ljudi. U pauzi od nastupa do nastupa, Aleksandra je dala kratak intervju u kom je progovorila o porodičnim trenucima u njenom domu.

- Filip je odabrao ime, meni se jako svidelo. A Aki ju je jako lepo prihvatio, jako je pažljiv, brižan prema njoj, tako da sam jako srećna što je tako, jer rekli su mi kako to zna da bude kada dođe drugo dete, ali je on baš dobar, dobar prema njoj, divan - rekla je Aleksandra.

Ona ne krije da i Filip učestvuje u svim poslovima oko naslednice, a ne libi se ni da menja pelene.

- Radio je s Akijem, radi i sada, tako da tu nema problema - rekla je Aleksandra za In Magazin.

Bila sam tužna

Aleksandra je nedavno otkrila da joj se mnogi nisu javili nakon što su koncerti prošli, a ona ostala u drugom stanju.

"Kada sam saznala da sam trudna 95% njih me je zaboravilo, jako sam bila tužna. Dok je svega bilo svi su bili tu, a onda mi je baš bilo teško", kaže folk zvezda pa dodaje:

"Pričala sam i sa nekim svojim starijim kolegama i rekli su mi da je sve to tako bilo i kod njih, kažu da se to sve dešava, da je to život, ali posle svega onako lepog kada sam trebala da budem najsrećnija u životu ja to nisam bila".

