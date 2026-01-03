Slušaj vest

Boban Rajović nastavio je impresivan niz uspešnih nastupa krajem godine i početkom nove. Nakon spektakularnog koncerta pred Novu godinu na Trgu u Budvi, zatim nastupa za doček u Hrvatskoj, pevač je reprizu Nove godine u Beogradu pretvorio u pravu muzičku feštu – nastup je bio rasprodat čak sedam dana unapred.

Na nastupu u poznatom prestoničkom klubu, Rajović je publici otkrio da je repriza Nove godine ujedno bila i njegov poslednji nastup u Beogradu u narednom periodu.

1/3 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Privatna arhiva

– Dragi moji, ovo večeras ne znam ni kako da opišem. Pevao sam mnogo preko dozvoljenog jer ste mi vi dali neverovatnu energiju. Baš zato sam rešio da upravo ovde, na prvom nastupu u novoj godini i to u Beogradu, otkrijem da ću održati veliki koncert u Beogradu, ali do tada – neću nastupati u ovom gradu – poručio je Boban sa bine.

Kako se nezvanično saznaje, veliki beogradski koncert planiran je za leto 2026. godine, dok pevač termin još uvek drži u strogoj tajnosti.

Boban Rajović za reprizu Nove godine pevao u Beogradu Izvor: Instagram

Boban Rajović će naredni period iskoristiti za kraću pauzu tokom božićnih praznika, nakon čega putuje u Ameriku, gde će sa našim ljudima dočekati Srpsku novu godinu.