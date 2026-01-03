Slušaj vest

Viki Miljković svi znaju kao muzičku zvezdu, a od pre nekoliko godina i kao izuzetnu poslovnu ženu. Tokom korone sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom je započela privatni biznis sa nekretninama, koji je u međuvremenu proširila, i za samo nekoliko godina osvojila je tržišta i van naše zemlje.

Ona u Turskoj ima proizvodnju nameštaja, biro sa arhitektama i druge zaposlene. Uskoro će i to proširiti jer kreću s većom proizvodnjom, otvaraju šourum, a stigli su i do Ujedinjenih Arapskih Emirata. A sve je krenulo kada tokom pandemije nije bilo nastupa.

Viki je ekipu Kurir televizije ugostila u svojim kancelarijama u Istanbulu.

- Ovo je prostor odakle ide glavna logistika, odakle ide trgovina. Taj mozak operacije je ovde, odavde sve se pokreće. Arhitekte smo smestili u drugom delu Istanbula, to je Nišantaši, nedaleko odavde, baš sami centar, a Beograd je, da kažemo, logistika za taj deo Balkana.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković Foto: Viki Miljković/privatna arhiva

U kompaniji ima puno zaposlenih.

- U tom projektantskom birodu gde su arhitekte ima ih osam. Nas ovde u delu logistike četvoro. I sama proizvodnja, pošto trenutno imamo dve manje proizvodnje, tu je po desetak. Taške i ja ovde malo više vremena provodimo poslednjih mesec dana, jer pokrećemo novu proizvodnju koja će se baviti samo tim hotelskim i restoranskim nameštajima i ona će za početak imati pedesetak radnika, što majstora, što projektanata, arhitekata, ekonomista, knjigovođa. To je za početak, ali sa tendencijom da ih vrlo brzo još proširimo. Sad ćemo da spojimo te dve u jednu i tako da ima nas dosta.

Viki Miljković o biznisu u Turskoj, posluju i u Dubaiju Izvor: Kurir televizija

Viki i Taške ovde ne staju već realizuju nove poslovne planove.

- Ovde otvaramo veću proizvodnju. Ovde ćemo otvoriti i svoj šourum. Otvorićemo tursko tržište, Dubai i Abu Dabi. Imamo dosta upita i već radimo na jednom projektu, na hotelu koji je u Abu Dabiju. Tako da otvaramo i taj teren. Mi već radimo prodaju u Dubaiju, ali mi smo tu brokeri. I mi smo jedini Emerovi brokeri na ovom delu Balkana. Na to sam još posebno ponosna.

Viki Miljković Foto: Printscreen Kurir TV

Viki i Taške su izuzetno uspešni u Turskoj, a sa zaposlenima i poslovnim saradnicima komuniciraju na engleskom.

- Engleski govorimo, ali mi imamo čoveka koji nam ovde vodi posao, koji je direktor Residence Hillsa u Istanbulu. To je naš Sejf i on je nama kao familija, on mi je kao brat. Poznajemo se dugi niz godina, on priča naš jezik, njegova supruga Amra, koju sam ja posestrimila u međuvremenu, je Bosanka iz Hadžića. Oni su mi tu za sve što treba, Amra privatno, a Sejfi i privatno i poslovno.

Kurir/Goran Jovanović