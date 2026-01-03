MINI SERIJAL EKSKLUZIVNIH INTERVJUA NA KURIR TELEVIZIJI U EMISIJAMA „GODINA SA ...“ – muzičke zvezde koje su obeležile godinu za nama
Samo na Kurir televiziji, tokom praznika, imaćete priliku da gledate originalne emisije „Godina sa ...“, ekskluzivne intervjue sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama, ali i mnoge godine unazad! One su: Nataša Bekvalac, Viki Miljković, Suzana Jovanović, Vesna Zmijanac i Nada Topčagić.
U periodu 3-7. januara gledaocima Kurir televizije otvoriće dušu svaka od njih!
Prve među njima, intervju sa Natašom Bekvalac i Viki Miljković, pogledajte već danas.
GODINA SA Natašom Bekvalac
03.01. u 15:00
Pop zvezda otvorila nam je vrata svog raskošnog salaša u Čeneju, gde je iskreno i otvoreno sumirala godinu za nama. Nataša je jedna od javnih ličnosti koja je obeležila 2025. godinu, a šta sve planira u predstojećoj, saznajte u specijalnom intervjuu. O novom albumu, bivšem suprugu Danilu Ikodinoviću, odnosu sa ćerkama, ali i o kolegama, Relji Popoviću, Seki Aleksić. Nataša je bez zadrške progovorila o svim temama.
GODINA SA Viki Miljković
03.01. u 18:35
Muzička zvezda ekskluzivno nam je pokazala kako izgleda njen život koji vodi u Istanbulu, gradu koji je za nju druga kuća. Otvorivši vrata svoje poslovne rezidencije, Viki otkriva sve o poslovnim projektima, ali i detalje iz privatnog života. Nažalost, veliki gubici obeležili su njenu 2025. godinu međutim, kako i sama kaže, u radu je pronašla spas. Znamo kakva je Viki kao pevačica i muzički mentor mladim talentima, ali kakva je kao biznismenka i poslovna žena? E to ćete saznati samo na Kurir televiziji.
GODINA SA Suzanom Jovanović
04.01. u 16:00
Prvi Božić bez Saše Popovića. U specijalnom intervjuu pevačica Suzana Jovanović prisetila se života sa čovekom koji je za mnoge bio mag šoubiznisa i najveći majstor svog posla, a za nju jednostavno njen Saša- suprug, otac njihove dece i životni oslonac. O danima sreće ali i praznini koja ostane kada legenda ode...Suzana otvara dušu kao nikada do sada.
GODINA SA Vesnom Zmijanac
04.01. u 18.35
Za muzičku zvezdu Vesnu Zmijanac, godina 2025. bila je izazovna. Pevačica je imala zdravstvene poteškoće zbog kojih je završila u bolnici, ali se u svom stilu vratila - i to na scenu. Pesma i publika njen su život, a o svim detaljima koji se vezuju za njenu prošlost, sadašnjost ali i budućnost u kojoj je čeka veliki solistički koncert u Areni, Vesna priča kako jedino i ume, direktno i to u toplini svog doma čija nam je vrata otvorila baš u vreme praznika.
GODINA SA Nadom Topčagić
07.01. u 16:00
A ovo može samo Nada Topčagić! Sa muzičkom zvezdom sreli smo se u jednom od njenih omiljenih restorana gde je napravila šou za pamćenje. Razgovor nije mogao da prođe bez smeha, šale i dobre zabave, kao ni bez pominjanja Zlatana Ibrahimovića. Niko kao Nada, zato-očekujte neočekivano.
Ne propustite emisije koje garantuju dobro provedeno vreme, samo na Kurir televiziji!