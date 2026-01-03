Slušaj vest

Samo na Kurir televiziji, tokom praznika, imaćete priliku da gledate originalne emisije „Godina sa ...“, ekskluzivne intervjue sa muzičkim zvezdama koje su obeležile godinu za nama, ali i mnoge godine unazad! One su: Nataša Bekvalac, Viki Miljković, Suzana Jovanović, Vesna Zmijanac i Nada Topčagić.

U periodu 3-7. januara gledaocima Kurir televizije otvoriće dušu svaka od njih!

Prve među njima, intervju sa Natašom Bekvalac i Viki Miljković, pogledajte već danas.





GODINA SA Natašom Bekvalac

03.01. u 15:00

Pop zvezda otvorila nam je vrata svog raskošnog salaša u Čeneju, gde je iskreno i otvoreno sumirala godinu za nama. Nataša je jedna od javnih ličnosti koja je obeležila 2025. godinu, a šta sve planira u predstojećoj, saznajte u specijalnom intervjuu. O novom albumu, bivšem suprugu Danilu Ikodinoviću, odnosu sa ćerkama, ali i o kolegama, Relji Popoviću, Seki Aleksić. Nataša je bez zadrške progovorila o svim temama.

Foto: Promo

GODINA SA Viki Miljković

03.01. u 18:35

Muzička zvezda ekskluzivno nam je pokazala kako izgleda njen život koji vodi u Istanbulu, gradu koji je za nju druga kuća. Otvorivši vrata svoje poslovne rezidencije, Viki otkriva sve o poslovnim projektima, ali i detalje iz privatnog života. Nažalost, veliki gubici obeležili su njenu 2025. godinu međutim, kako i sama kaže, u radu je pronašla spas. Znamo kakva je Viki kao pevačica i muzički mentor mladim talentima, ali kakva je kao biznismenka i poslovna žena? E to ćete saznati samo na Kurir televiziji.

Foto: Promo

GODINA SA Suzanom Jovanović

04.01. u 16:00

Prvi Božić bez Saše Popovića. U specijalnom intervjuu pevačica Suzana Jovanović prisetila se života sa čovekom koji je za mnoge bio mag šoubiznisa i najveći majstor svog posla, a za nju jednostavno njen Saša- suprug, otac njihove dece i životni oslonac. O danima sreće ali i praznini koja ostane kada legenda ode...Suzana otvara dušu kao nikada do sada.

Foto: Promo

GODINA SA Vesnom Zmijanac

04.01. u 18.35

Za muzičku zvezdu Vesnu Zmijanac, godina 2025. bila je izazovna. Pevačica je imala zdravstvene poteškoće zbog kojih je završila u bolnici, ali se u svom stilu vratila - i to na scenu. Pesma i publika njen su život, a o svim detaljima koji se vezuju za njenu prošlost, sadašnjost ali i budućnost u kojoj je čeka veliki solistički koncert u Areni, Vesna priča kako jedino i ume, direktno i to u toplini svog doma čija nam je vrata otvorila baš u vreme praznika.

Foto: Promo

GODINA SA Nadom Topčagić

07.01. u 16:00

A ovo može samo Nada Topčagić! Sa muzičkom zvezdom sreli smo se u jednom od njenih omiljenih restorana gde je napravila šou za pamćenje. Razgovor nije mogao da prođe bez smeha, šale i dobre zabave, kao ni bez pominjanja Zlatana Ibrahimovića. Niko kao Nada, zato-očekujte neočekivano.