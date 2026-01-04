Slušaj vest

Viki Miljković u 2025. godini doživela je bolne trenutke. Ostala je bez brata Vladice i dva velika prijatelja - Saše Popovića i Halida Bešlića. S druge strane, imala je razlog i za sreću, sinu Andreju je proslavila punoletstvo. I na poslovnom planu bilo je promena, iz "Zvezda Granda" prešla je u "Pinkove zvezde", a njena kompanij nastavila je da niže uspehe.

Ekipa Kurir televizije posetila je muzičku zvezdu u Istanbulu, gde već godinama uspešno posluje. Viki je pokazala kako tamo živi, ali i sumirala godinu iza nas.

- To je život, ja sam neko ko voli da gleda na život pozitivno i ko gleda s vedrije strane. Nažalost, život nam donosi i one manje lepe, bolne trenutke koje moramo da proživimo i koje ne možemo da izbegnemo i koji zauvek ostavljaju trag i ožiljak na srcu. Prošle godine sam izgubila brata, koji je za mene bio poseban. Bili smo mnogo vezani, bili smo samo nas dvoje, nemamo više braća i sestara. Pre toga sam izgubila i oca i majku. Ostaje velika praznina, nikad to neću preboleti. Izgubila sam i velikog prijatelja Sašu Popovića, koji takođe ostavlja veliku rupu u mom životu i privatnom i poslovnom. On mi je bio kao neki životni mentor. Uvek je bio tu za mene, u svakom trenutku. Pred kraj godine sam izgubila još jednog velikog prijatelja Halida Bešlića. Ja se ne družim puno sa estradom. Tu su moje kume Ceca i Sanja Đorđević, ima tu još par prijatelja, neću sad da navodim da se drugi ne bi uvredili. Halid Bešlić je sigurno bio u tri moja prijatelja sa estrade. Mnogo smo se družili, mnogo vremena provodili zajedno i to je za mene i moju porodicu bio veliki gubitak. Volela bih da se te stvari nisu desile. Život ide dalje. Nadam se da će 2026. biti lepša i pozitivnija.

Viki Miljković sumirala 2025. Izvor: Kurir televizija

Zabava koju su Viki i Taške napravili sinu za punoletstvo 6. oktobra okupila je 350 zvanica. O njoj se danima govorilo i svi su otišli kući sa rečima hvale.

- To je jedan od najlepših momenata u mom životu. Moj Andrej je ušao u svet odraslih. Mnogi kažu kad dođe taj 18. rođendan ništa se ne menja. Ja moram da kažem da su se kod mog Andreja neke stvari baš promenile - priča Viki i nastavlja:

1/10 Vidi galeriju Andrej, sin muzičke zvezde Viki Miljković i čuvenog muzičara Dragana Taškovića Tašketa, danas proslavlja svoje punoletstvo u prestoničkom hotelu St. Regis. Na svečanu proslavu stigao je u „poršeu“, koji je po njega poslao upravo hotel u kojem se održava slavlje. Foto: Damir Dervišagić

- On je sa 18 popriliino izašao iz puberteta, preko noći je lepo sazreo, te njegove tinejdžerske godine prolaze polako, počinje da vodi računa o svojim obavezama, odgovornosti. To je ono što sam želela od njega da dobijem. Još tu treba, ali idemo dobrim putem. Ja taj 18. rođendan ne gledam samo po zabavi koja je bila predivna. Mi stalno slavimo i slavu, Božiž, Uskrs, moj rođendan, Tašketov rođendan, Andrejev rođendan se slavi kao Ivkova slava tri dana, ali to nije u toj količini ljudi. Sada slavimo i Nerminov rođendan, slavimo i njegove praznike, odlazimo mi kod njega, tako da volimo mi da slavimo. U 2025. je bilo i krštenje Tašketove unuke. Jedna je rođena na Svetog Nikolu, druga na Svetog Vasilija Ostroškog, na velike praznike. I to je bio veliki dan za nas kada se mala Hana krstila. Vraćam se na Andrejevo punoletstvo, ne gledam po proslavi... Bilo je fantastično, 350 ljudi, od toga 100 Andrejevih drugara, ali ja više gledam sa te tačke da se on zaista promenio i da je taj 5. oktobar, žurku smo pravili 6. oktobra, ali 5. oktobar je dan kada je Andrej postao ozbiljniji momak.

Kurir/Goran Jovanović