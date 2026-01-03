Slušaj vest

Barbara Bobak otvoreno je govorila o finansijama i načinu na koji raspolaže novcem u emisiji Grand specijal, a njen odgovor iznenadio je mnoge.

Pevačica je otkrila da ne živi od honorara koje zarađuje nastupima, već da ima mesečnu platu, kao i da sav novac ulaže u karijeru.

– Ja živim na plati, imam platu mesečnu. Imam firmu i meni moj otac svakog meseca isplaćuje platu. Ja od toga živim, novac koji zaradim ne opipam. Sredila sam kuću i kupila sebi auto, sve ostalo dajem u karijeru– rekla je Bobakova koja ne krije koliko joj znači pomoć oca kada su u pitanju finansije.

Naime, ona tvrdi da bi se teško snašla bez njega i da mu je neizmerno zahvalana na svemu što čini za nju.

– Zato što je moj otac neko ko je držao firmu, ja sam upala u ovo odjenom nisam imala vremena na naučim i da se snađem. Neizmerno sam zahvalana svom ocu na tome što je odlučio da sve svoje ostavi po starni i krene sa mnon da mi pomogne, ja ne znam kako bih bez njega i šta bih. Ne bi pola stvari mogla i imala. Ja u njega imam potpuno poverenje i od čuva novac od mene. Imam prisutp tome, ali mene to ne zanima. Meni je to da imam da ulažem u pesme– objašnjava pevačica.

Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje uživaju u trošenju novca, Barbara tvrdi da je za njenu sreću materijano najmanje važno.

– Ne patim da imam vozni park od 10 automobila, kuću od 30 soba. Da imam da živim okej, i radim šta hoću, sve ostalo može da ide i porodici i na posao. Zadovoljna sam platom-rekla je u Grand spcijalu.