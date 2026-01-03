- Tako je stigao poziv od Hype produkcije, gospodina Saše Mirkovića sa kojim sam ja sarađivao još od 2005. godine. Tamo do 2010. godine smo dosta sjajnih stvari napravili. I moram priznati da mi je to sve zvučalo vrlo ozbiljno, s obzirom da je on jedan od retkih menadžera s ovih prostora koji zaista rade taj posao vrhunski profesionalno i znaju šta je potrebno da se magija ostvari. Veselim se toj proslavi. Naravno, Zagreb ćemo napraviti isto tako kako je ovo spontano došlo. Tako da smo se dogovorili da ćemo onda, što se Zagreba tiče, na jesen raditi taj jedan veliki koncert. Često sam nastupao u "Lisinskom". "Lisinski" je je moj omiljeni muzički prostor, pokušaćemo razmisliti i o nekoj, s obzirom da je 40 godina, malo većoj dvorani – rekao je Boris Novković za Hype TV.