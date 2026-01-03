Slušaj vest

Alka Vuica je žena koja je u svojoj mladosti žarila i palila mnoga muška srca. Na lepotu pevačice nije ostao imun ni Bajaga, a ni Bregović koji joj je i posvetio pesmu, a šuškalo se i da je bila sa oženjenim fudbalerom.

Alka ne krije da je u dobrim odnosima sa svim bivšim ljubavima, a otvoreno je govorila o tome da je bila u zajednici sa oženjenima, ali i da se odlično slaže sa bivšim ženama svog prvog muža sa kojim ima sina.

Istakla je da je sa svim svojim bivšim ljubavima ostala prijatelj, sem sa oženjenim fudbalerom sa kojim je živela u vanbračnoj zajednici.

- Ljude koje sam volela nikad neću da prestanem da volim. Brega je moj dragi prijatelj, Bajaga mi je prijatelj. Nastojim da sa svima ostanem u dobrim odnosima, jako mi je to važno. Važno je zadržati ljude koje si voleo i koji su svedoci tvog vremena. Imam puno prijatelja iz mladosti i zapravo sam sa svim svojim ljubavima jako dobar prijatelj, osim sa fudbalerom. Ali to nije čudno, on je samo fudbaler (smeh) - rekla je Alka za Grand.

Pevačica je prvi put progovorila o odnosu sa bivšim suprugom sa kojim ima sina Arijana, ali i sa njegovim bivšim ženama.

- Moj sin je odrastao kao slobodna deca Samerhila. Mi smo kao prijatelji, vezani smo kao familija. I njegov tata Vuk Veličković je isto tako deo naše stvarnosti i života. Meni je to jako važno i uvek nastojim da održim familijarne odnose. Važna mi je istina, poštovanje. Drago mi je da sam u tome uspela i da se volimo, pomažemo i živimo jedan veliki porodični život, i sa bivšim ženama i sadašnjim ocem mog sina. Mislim da je to normalno i da tako treba da bude - rekla je Alka za Grand i dodala:

- Ljubav je energija i ne može da prođe, može da pređe u neki drugi oblik.

Na pitanje da li se trenutno nešto dešava na ljubavnom planu, pevačica je odgovorila da nije zainteresovana.

- Ništa ljubav, samo lova - našalila se Alka.