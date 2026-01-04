Slušaj vest

Iako su zbog svojih uspešnih karijera i ljubavnog života često u fokusu javnosti,Petar Grašo i Hana Huljić izuzetno paze da porodični život zadrže daleko od znatiželjnih pogleda. Privatnost im je, kako ističu bliski izvori, jedan od najvećih prioriteta – naročito otkako su postali roditelji.

Ipak, kroz nekoliko javno dostupnih informacija i objava mogu se naslutiti zanimljivi detalji o domu u kojem danas živi jedan od najpoznatijih parova hrvatske estrade.

Miran porodični život

Par je svoj porodični kutak pronašao u lepoj kući smeštenoj u centru Splita, u blizini Starog Hajdukovog placa. Lokacija je pažljivo odabrana – u neposrednoj blizini gradskih sadržaja, ali dovoljno zaklonjena od gradske gužve i saobraćaja, što im omogućava miran i siguran porodični život.

Kuću okružuje prostrano dvorište, idealno za porodična okupljanja i bezbrižnu igru dece, dok privatno parkiralište uz sam dom dodatno doprinosi komforu i diskreciji, što je za ovaj par od posebne važnosti s obzirom na njihov intenzivan profesionalni ritam.

Iako fotografije enterijera gotovo da ne postoje u javnosti – upravo zbog njihove potrebe za mirom – poznato je da je dom uređen s mnogo ukusa. Prema dostupnim informacijama, enterijer spaja modernu estetiku sa toplinom porodičnog prostora.

Prostrani dnevni boravak

Prostrani dnevni boravak, udobne garniture i detalji od prirodnih materijala čine srce doma, dok topla paleta boja, svetlo drvo i mekani tekstili doprinose osećaju prijatnosti i topline.

Poseban pečat prostoru daje i njihova zajednička ljubav prema muzici – diskretni muzički detalji, instrumenti ili vinil-ploče povremeno se mogu primetiti kao suptilan podsetnik da je reč o porodici u kojoj je muzika način života.