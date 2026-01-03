Slušaj vest

Željko Mitrović u 2025. godini počeo je da pravi čistku u svojoj firmi, pa je na desetine radnika ostalo bez posla prošle godine. Vlasnik ružičaste televizije je jutros gostovao u jutarnjem programu na Pinku, gde je otkrio da je još 100 ljudi obavešeno da je dobilo otkaz.

- Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi već su obavešteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Mitrović je rekao da dobar deo pripisuje svojim slabostima, ali dodaje da će ovo biti proces koji će biti brži i da je ovo jedno pravedno rešenje od koga će imati koristi najviše oni koji najviše i rade.

1/5 Vidi galeriju Željko MItrović Foto: J Simonovic / Pink Media Group

Željko Mitrović, čelnik "Pinka", najavio je nove otkaze u ovoj medijskoj kući. On je otkrio kako će od sada poslovati, te šta će im biti prioritet.

- I sutra i prekosutra će biti isplaćeno svim radnicima u Pink Medija Grupu kao bonus, 20 miliona za sve, ne pojedinačno - rekao je Željko Mitrović, a onda je dodao da je ovo poslednja godina da se ravnomerno raspoređuju bonusi.

- Nikada više se neće ravnomerno raspoređivati bonusi nego isključivo prema zaslugama i prema doprinosima. Naravno, ovaj princip ćemo usvojiti i kada su plate u pitanju.

Vi ste sada svi dobili 10.000 povećanje plate i bonuse i planiramo da nastavimo, pošto se nalazimo pred, verovatno, najuspešnijom i najprofitabilnijom godinom, ali to ne znači da će levičarstvo da pobedi i da ćemo da budemo socijalna ustanova, osim za decu bez roditeljskog staranja i kojima su potrebni oni koji imaju - rekao je Željko Mitrović.