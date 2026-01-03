Slušaj vest

Relja Popović ima brata kog krije od očiju javnosti, a on po izgledu može reperu da stane na crtu. Pevač ne govori o svojoj porodici u medijima, suzdržan je i ne otkriva detalje privatnog života.

Međutim, ono što nije mogao da sakrije jeste da je njegova majka bila poznata balerina. Sve do njene smrti nije se znalo da je ona čuvena balerina Zoja Begoli. Ali nije se ni znalo da ima brata Mišu Popovića. Reper je jednom prilikom otkrio zašto ne govori o bratu u javnosti.

- Zato što je lepši od mene, moram da ga krijem - kroz šalu rekao je Popović.

Foto: Printscreen

Iako su rođena braća, imaju potpuno drugačiji stil odevanja, firizure i celokupnog izgleda. Sudeći prema komentarima, Miša je podjednako zgodan kao i brat i lepši pol nije imun na njega.

Foto: Printscreen