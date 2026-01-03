Slušaj vest

Relja Popović ima brata kog krije od očiju javnosti, a on po izgledu može reperu da stane na crtu. Pevač ne govori o svojoj porodici u medijima, suzdržan je i ne otkriva detalje privatnog života.

Međutim, ono što nije mogao da sakrije jeste da je njegova majka bila poznata balerina. Sve do njene smrti nije se znalo da je ona čuvena balerina Zoja Begoli. Ali nije se ni znalo da ima brata Mišu Popovića. Reper je jednom prilikom otkrio zašto ne govori o bratu u javnosti.

- Zato što je lepši od mene, moram da ga krijem - kroz šalu rekao je Popović.

relja-popovic-brat.jpg
Foto: Printscreen

Iako su rođena braća, imaju potpuno drugačiji stil odevanja, firizure i celokupnog izgleda. Sudeći prema komentarima, Miša je podjednako zgodan kao i brat i lepši pol nije imun na njega.

misa-popovic.jpg
Foto: Printscreen

kurir.rs

Ne propustiteStarsSMUVALI SE KAO NA FILMU, NA VRAČARU PAO PRVI POLJUBAC! Jurio je kolima po gradu - ona bežala: Ovo je ljubavna priča Nikolije i Relje
StarsVRELI KADROVI MAJE BEROVIĆ I RELJE: Sve držali u tajnosti, Nikolija odmah javno reagovala
Relja i Maja Berović
StarsGORE MREŽE ZBOG RELJE POPOVIĆA I NATAŠE BEKVALAC! Obrisao njihov duet, nije ni došao na njenu promociju: Posvađali smo se jako...
Nataša Bekvalac
StarsNATAŠA BEKVALAC OTKRILA DETALJE TEŠKE SVAĐE SA RELJOM POPOVIĆEM! Reper iz inata obrisao spot sa Jutjbuba, pevačica tvrdi: Eksplodirala sam...
2025-10-16 15_05_46-Youtube printscreen, Made in BLKN Nataša Bekvalac Relja Popović-6752f8da8bfc1.we.jpg