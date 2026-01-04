Slušaj vest

Jedna je od najvećih muzičkih zvezda sa ovih prostora Vesna Zmijanac danas, 4. januara, proslavlja 69. rođendan.

Pevačica, koja je harala bivšom Jugoslavijom, svojevremeno je postavila standarde po ugledu na svetski šou-biznis u domenu javnog nastupa, spotova i scenskog izgleda.

Najveći hitovi u njenoj karijeri su: „Nevera moja”, „Dođi što pre”, „Ne kunite crne oči”, „Kunem ti se životom”, „Kad zamirišu jorgovani”, duet sa Dinom Merlinom, „Kazni me, kazni”, „Svatovi”, „Idem preko zemlje Srbije”, „Sebi sam bila i rat i brat”, „Malo-pomalo”.

Težak period

Vesna Zmijanac rođena je u Nikšiću, ali su je životni putevi još kao malu odveli u naselje Kovači, koje se nalazi na nekoliko kilometara od Kraljeva. Iz braka sa bivšim mužem Vladom Jovanovićem 1989. godine dobila je ćerku Nikoliju, koja je po ugledu na majku započela svoju pevačku karijeru. Ipak, malo ko zna da je Vesna Zmijanac izgubila dve bebe, a o najtežim trenucima pisala je u autobiografskoj knjizi, koja nosi naziv velikog hita „Kad zamirišu jorgovani“.

1/8 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Printscreen Youtube/ Vesna Zmijanac, Printscreen

- Naše prvo dete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Spontani pobačaj se dogodio u pauzi koncerta u Mladenovcu. U prvih nekoliko nedelja nakon toga, dok je bol zbog gubitka bio još svež, želela sam da i ja nestanem, da me nema. Nisam ni slutila da me, na nesreću, isto to - i još teže i gore jer je ponovljeno i u vrlo kratkom vremenskom razmaku - čeka već nepunu godinu kasnije. Vladino i moje drugo nesuđeno dete, takođe sin, i takođe u sedmom mesecu trudnoće, izgubila sam pod približno istim okolnostima 1987. godine.

U martu 2023. godine Vesna Zmijanac imala je operaciju na otvorenom srcu. Zahvat je urađen u Kliničnom centru Srbije, a pevačici je tada ugrađen bajpas. Od nje se u tim trenucima nisu odvajali ćerka Nikolija, zet Relja Popović, ali i njene unuke. Vesna se, na svu sreću, uspešno oporavila.

Nedavno je opet imala zdravstvenih problema zbog kojih je nekoliko dana ležala u Urgentnom centru, a samo 15 dana kasnije se vratila na veliku scenu.

Selidba u Beč

Vesna se po završetku osnovne škole preselila u Beč.

- Kad sam završila osnovnu školu, prešla sam da živim kod majke Kovine u Beč, ali sam pre toga već bila u nekom odnosu s nastavnikom matematike. Međutim, kada sam posle završene prve godine srednje došla na raspust u Kraljevo, naša veza je postala zaista ono što se vezom, ljubavnom vezom dvoje ljudi i zove. Sve prepreke su bile uklonjene. Ja mu više nisam bila đak, a iako maloletna, već tada sam izgledala nešto starije za svoje godine. Razlika u godinama takođe nije predstavljala smetnju. Bar ne meni. Trebao mi je neko stariji, neko u kome sam, i ne znajući, zapravo tražila oca. Isprva mi je smetalo što je to bio moj nastavnik, čovek koji me je znao bukvalno odmalena, koji me je ispitivao i ocenjivao, ali je blizina učinila svoje, a njegovo pristajanje da veza bude javna (šetali smo držeći se za ruke) u meni je otklonila svaku nelagodu - napisala je pevačica u svojoj autobiografskoj knjizi „Kad zamirišu jorgovani“.

Kuća u kojoj je Vesna Zmijanac provela detinjstvo u selu danas stoji napuštena Foto: Printscreen

Pre braka sa Vladom Jovanovićem, vesna j ebila udata za Miroljuba Aranđelovića Kemiša. Njen ljubavni život oduvek je bio interesantan, a važila je za s*ks simbol stare Jugoslavije i mnogi muškarci su sanjali o vezi sa njom.

Muzička zvezda najavila je koncert u beogradskoj Areni za 14. maj 2026. godine.

Ekskluzivni intervju sa Vesnom Zmijanac možete pogledati danas u 18.35 sati na Kurir televiziji u emisiji "Godina sa Vesnom".