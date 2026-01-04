Slušaj vest

Aleksandar Radulović Futa, Zoran Živanović, alijas Žika iz grupe Zana, i bivši član ove grupe Radovan Jovićevićosnovali su kompaniju sa sedištima u Njujorku i Beogradu, saznaje Kurir.

Prema priči našeg izvora upućenog u sve detalje ovog međunarodnog biznisa, ova kompanija baviće se muzičkim projektima koji će biti urađeni pomoću veštačke inteligencije (AI).

Do dogovora o osnivanju ove međunarodne kompanije došlo je prilikom Radovanovog dolaska u Srbiju iz Njujorka na leto prošle godine. To je bila prilika da se nekadašnji članovi jedne od naših najpoznatijih pop grupa vide uživo posle 20 godina, ali i da pokrenu novi biznis sa veštačkom inteligencijom.

U sve su uključeni i muž pokojne Marine Tucaković Futa, ali i Saša el Hamed, bivši Zanin bubnjar. Ovim projektom Žika i Jelena su ponovo počeli da sarađuju u starom sastavu sa Radovanom. Do sada je urađeno nekoliko pesama, a sve su ih radili Futa, Žika i Radovan. Pesme su napravljene i snimljene u potpunosti pomoću veštačke inteligencije na engleskom, francuskom i italijanskom jeziku, a pevaju ih i pevači avatari, koji zapravo i ne postoje u stvarnom životu.

Kako bismo proverili naša saznanja, pozvali smo Žiku, koji nam je potvrdio priču, ali otkrio i još neke detalje celog projekta.

- Tačno je. S mojim Radovanom se nisam video 20 godina, a sad se čujemo svaki dan po pet puta. Tu su i Futa Radulović i naš bivši bubnjar. Otvaranjem te kompanije u Njujorku i Beogradu krenuli smo u jednu veliku avanturu. Ne krije se da je sve urađeno pomoć AI, ali pesme su autorske. Pravimo ih Futa, Radovan i ja, a Al Hamed je zadužen za vizuelizaciju. Neskromno, mislim da će to biti jedan svetski projekat. Pesme su na tri svetska jezika i nas četvorica momaka u lepim godinama pokrenuli smo jednu priču i nadam se da će to biti izlazak u svet jednog srpskog brenda i biće to jako interesantno. Ta priča traje samo sedam meseci - rekao nam je Žika.

U priču se uključila i Jelena, koja je takođe oduševljena celim projektom.

- Te pesme zvuče zastrašujuće dobro i neverovatno. Žika je našao najbolju drugaricu i ona se zove AI (smeh). Mislim da ćemo i neke Zanine pesme da uradimo u tom stilu jer je sve to stvarno ekstra interesantno, a posebno će biti zanimljivo mlađim generacijama - dodala je pevačica.

Zanimalo nas je i da li se plaše da pevači u bliskoj budućnosti u potpunosti ne budu zamenjeni veštačkom inteligencijom.

- Neće biti zamenjeni jer ljudski faktor ne može da bude zamenjen. AI nas uopšte ne plaši. To je neminovna stvar, a ljudi mogu da se opiru. Ko se ne ukači na taj voz, neće biti u tom vozu i svaka stanica će mu biti pogrešna. Prigrlite ono što možete i pokušajte da iskoristite na najbolji mogući način. I tu je potreban talenat, pogotovu u autorskom segmentu. A onda sedneš i uživaš šta si sve to smućkao. Biće pesama i na srpskom jeziku, čak i nekih naših izvođača - rekla je takođe Jelena.

Žika nam je otkrio i kako se Futa Radulović snašao u celoj priči i da li mu je ovaj biznis pomogao da nastavi dalje posle porodičnih tragedija koje je doživeo za kratko vreme, ali i da priče o svađi s Radovanom nisu tačne.

- Futa je našao sebe u tome. Mi smo u svakodnevnom kontaktu u studiju u Beogradu, a Radovan je u Njujorku. Mislim da je on dovoljno snažan čovek i da je našao svoj novi pravac i put u životu i ja se radujem tome. Bio je pre neki dan na slavi kod nas i uživao je. Evociramo stalno uspomene na Marinu Tucaković. Radovan se u Americi bavi muzikom. On sigurno 15 sati dnevno radi u studiju na kompjuterima da prepakuje sve ono što smo mi nekad radili u 22. veku. Ne u 21. veku, već u 22. Napravili smo ceo jedan krug, a mi smo zajedno od naše sedme godine. Nema nikakvih sukoba između nas - zaključio je frontmen Zane za Kurir.

