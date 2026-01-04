Slušaj vest

Zoran Kalezić je rođen 1. februara 1950. godine u Danilovgradu, a u staroj Jugoslavili bio je velika zvezda. Poznata je i činjenica da je bio veliki prijatelj legendarnog Tome Zdravkovića, te da su njih dvojica postalikumovi.

Preminuo je 4. januara u 73. godini života, nakon teške borbe sa kancerom pluća, a danas je tri godine od njegove smrti.

Uz njega je do poslednjeg trenutka bila supruga Irena kojom se oženio kada je imao 67 godina, a ona 53 godine.

Zoran Kalezić jedan deo života proveo je u Americi, gde je radio kao domar.

- Lepo je sve to, ali i teško. Jedan deo srca nikada nije sa vama i onda ne možete biti potpuno zadovoljni i srećni. Sve je to neko stalno bežanje - beži od oca i majke, beži u Beograd, beži u Crnu Goru, beži iz Crne Gore... Sada ću tamo doći kao Amerikanac. Ja znam ko sam, gde sam rođen, ali ću poštovati Ameriku koja mi je dala priliku da budem njen umetnik - istakao je on svojevremeno za Vesti.rs.

Kalezić se dva puta ženio, a drugi put stao je na ludi kamen 2017. godine, u sedmoj deceniji sa Irenom.

Može se pohvaliti i velikim brojem hitova koji se i dan danas sviraju na veseljima, a među klojima su i: "Dobro veče izgubljena nado", "Moj dobri anđele", "Željo moja, moj otrove".

I Zoran i Irena imaju iza sebe po jedan brak i dvoje odrasle dece. Njih dvoje su se tada venčali u prisustvu kumova, matičara i gosta iznenađenja, Zoranovog kolege i prijatelja Žutog Serhatlića, koji je za mladence pevao uz harmoniku.

Koliko je Zoran voleo svoju suprugu govori i činjenica da joj je za života, dok je bio teško bolestan napisao i posvetio pesmu.

- Ovo nije samo priča o mojoj Ireni koja mi sada daje najveću snagu. To je jedna poštena, iskrena, ljudska, opšta priča o suštini, a to je ljubav. Nije tu bilo ni trunke želje da se Ona impresionira, niti bilo koji drugi čovek. Ispalo je, međutim, da je to jedna od najlepših interpretacija u mojoj karijeri. Ja to osećam duboko, nosim u sebi, to je deo mene. Naša ljubav koja je rasla i još uvek raste i u ovom iskušenju, naše priče pored kamina uz čašu vina, to je naše najveće bogatstvo. Deca su na drugim stranama sveta, svako dođe i ode… Šta bih ja sada radio da nemam nju, moju Irenu? - ispričao je Kalezić pre nekoliko meseci za eKlinika portala.

Eh, ljubavi, da te nije

šta bi moru bila rijeka

eh, ljubavi, da te nije

bićeš moja dovijeka...

(deo pesme "Za Irenu" Zorana Kalezića)

Filip, sin pokojnog pevača Zorana Kalezića, nije prisustvovao sahrani svog oca. Iako je imao veliku želju da roditelja isprati na večni počinak, on za to nije bio u mogućnosti jer živi u Americi i radi.

- Vest o smrti oca jako je pogodila Filipa. I pored ogromne želje da dođe na sahranu, on nije u mogućnosti. U Americi važe sasvim drugačija pravila nego kod nas u smrtnim slučajevima. On živi u Čikagu. Zato će čim mu se ukaže prilika da dođe u Crnu Goru i ode ocu na grob. Sa svojim tatom bio je u stalnom kontaktu, bio mu je velika podrška u teškoj borbi sa opakom bolešću koju je Zoran, nažalost, izgubio - kaže izvor blizak porodici Kalezić.

Nadam se ćeš sada naći svoj mir kod mog dobrog anđela. Hvala ti na svemu što si uradio za mene kao otac, a kao umetnik ostao dostojan svome zvanju. Nikada obrukao muziku i pesmu niti sebe, nisi se dao pasjim sinovima do zadnjega dana . Gore si sada u sigurnim rukama . Počivaj u miru tata - napisao je Filip na svom Facebook nalogu.

Podsećanja radi, folk pevač se borio s karcinomom pluća, a nakon što je saznao dijagnozu bio je i operisan u jednoj crnogorskoj bolnici. Ubrzo je umro, u januaru 2023. godine.