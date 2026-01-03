Slušaj vest

Katarina Grujić otkazala je nastup u Crnoj Gori zbog zdravstvenih problema. Na njenu veliku žalost odložila je druženje sa publikom.

- Dragi moji, ne postoje reči kojima bih izrazila tugu zbog toga što se večeras nećemo družiti u Ulcinju. I pored moje ogromne želje i borbe da pobedim virus, nažalost, u tome nisam uspela ni sa terapijama ni sa infuzijama - napisala je ona i dodala:

1/27 Vidi galeriju SENIDAH RAZBUCALA NA SAMOM STARTU! Pevačice u gaćicama i LUDI PROVOD na Ušću: Onda je stigla i bolesna Katarina Grujić! A Cobi dobio NAJVEĆI APLAUZ! (KURIR TV) Foto: Damir Dervišagić

- Nadam se da me razumete i da mi ništa ne zamerate, a ja vam obećavam da ćemo 4. aprila nadoknaditi propušteno, još boljom žurkom do duboko u noć. Jedva čekam! Čuvajte svoje zdravlje, budite dobro i srećni vam praznici - navela je pevačica na Instagramu.