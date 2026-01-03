Udarila na Sofiju

- Jedino što mogu da kažem je da sam na Terzinoj strani, ali oni sinoć mi je bilo katastrofa. Milica nije u pravu ako mu ne da da dođe na krtenje. Po tome se vidi da mu tera inat. Za druge stvari je ona u pravu. Što se njega tiče, vidi se da želi da vidi dete, ali kada je reč o onim uvredama, evidentno je da ga ro*pija Sofija tera i huška da ih izgovara. On je bolesno zaljubljen u Sofiju, zato i slepo sluša šta mu ona govori - kazala je Ana.