Tokom Elitovizije došlo je do žestoke rasprave izneđu bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, te je došlo do veoma teških reči.

Za medije sada se oglasila Ana Spasojević, Terzina drugarica, koja ovog puta nije u potpunosti zauzela njegovu stranu, te je iznela zamerku na njegov račun zbog neprikladnih reči izgovorenih majci svog deteta.

Udarila na Sofiju

Borislav Tezić Terza i Sofija Janjićijević na Elitoviziji Foto: Printscreen YouTube

Spasoejevićeva je iskazala mišljenje da je njegov gnev prema Milici veći iz dana u dan, upravo zbog toga jer na njega pritisak vršnji sadašnja partnerka Sofija Janićinević.

- Jedino što mogu da kažem je da sam na Terzinoj strani, ali oni sinoć mi je bilo katastrofa. Milica nije u pravu ako mu ne da da dođe na krtenje. Po tome se vidi da mu tera inat. Za druge stvari je ona u pravu. Što se njega tiče, vidi se da želi da vidi dete, ali kada je reč o onim uvredama, evidentno je da ga ro*pija Sofija tera i huška da ih izgovara. On je bolesno zaljubljen u Sofiju, zato i slepo sluša šta mu ona govori - kazala je Ana.

