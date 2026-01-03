Slušaj vest

Voditeljka Pink televizije, Milica Ljevaja danas se porodila i na svet donela dečaka. Ona i beba se odlično osećaju, a naslednik je dobio ime biblijskog porekla.

Milica Ljevaja danas je rodila sina kojem su ponosni roditelji dali ime Ilija. Ovo ime znači "Jehova je mog Bog" i simbolizuje snagu, božansku moć i prorokovanje budući da potiče od proroka Ilije koji se jedini živ uzneo na nebo.

Milica Ljevaja se porodila Foto: Printscreen

Trudnoća prošla lagano

Voditeljka je tokom trudnoće imala izuzetno lako iskustvo. Kako je ranije ekskluzivno ispričala, već pet meseci od početka trudnoće nije imala gotovo nikakve simptome, osim pojačane potrebe za snom u prvim mesecima. Trudnoću je dugo čuvala za sebe, uz puno razumevanje kolega sa televizije, a vest je javno podelila tek nedavno.

Milica je istakla da se nikada nije opterećivala polom bebe, već joj je jedina želja bila da dete bude živo i zdravo. Iako njen suprug, pored posla, trenira džudo i, kako kaže, posebno voli devojčice, dolazak dečaka dočekan je s velikom radošću.

- Imam dva rođena brata i zajedno imaju pet devojčica, pa je došlo vreme da se ekipa malo razbije - rekla je Milica uz osmeh.

kurir / republika

Pogledajte dodatni snimak: