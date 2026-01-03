Slušaj vest

Pevač Đorđe David progovorio je o svojoj naslednici Staši, koja ima 11 godina. On se dotakao njenog detinjstva i toga kako je imala problem da progovori, a pogotovo srpski jezik, zbog čega je prvo naučila engleski.

- Do neke godine i šest meseci Staša nije ni jedno slovo izgovorila, bilo je "ba, blu, a, e", sa sve onim curenjem. Onda smo mi njoj dali mobilni telefon prebačen na engleski jezik i dete je progovorilo na engleskom jeziku bez akcenta. Mi smo sa njom imali konverzaciju na engleskom jeziku - otkrio je Đorđe i dodao:

1/10 Vidi galeriju ĐORĐE DAVID NOSIO JE SUKNJU U ZG I PLANIRAO DA NALAKIRA NOKTE! A tek da vidite za šta se ipak odlučio: Nekad je samo JK moglo ovako nešto da pođe za rukom! (FOTO) Foto: Nemanja Nikolić

- Ona odlazi u obdanište i jednog dana me zove vaspitačica i kaže: "Dođite, molim vas, na razgovor oboje. Jako je važno" i dolazimo i ona nam kaže da dete ima naznake blagog autizma. Ja pogledam, Ana (supruga) se naravno potresla. Ja vidim nju i jasno mi je da to nema blage veze s mozgom. Pitao sam je kako je to primetila, a ona kaže: "Pa, svi idu za njom, ona je centar ekipi u obdaništu, oni sa njom pokušavaju da pričaju, ali ona ima neke nerazumljive rečenice i niko je ništa ne razume - rekao je Đorđe.

Kako kaže, ova dijagnoza vaspitačice se ispostavila kao netačna.

- Ona danas ima 11 godina i dalje se prebacuje na srpski. Znaš kad tako veliko dete pogreši nešto, pa ja vrištim od smeha na šta ona kaže da to nije smešno i da mora da se popravi. To je očigledno bilo nekako raspevanije, izgleda da joj je srpski jezik bio tvrd. Ona je preko mobilnog telefona kasnije naučila da priča kineski sa decom u Bloku 44 i 45, naučila je nemački jezik, a engleski priča kao srpski - rekao je David gostujući na Adria televiziji.

Đorđe ne živi sa suprugom i ćerkom

Odnos Đorđa Davida i njegove partnerke Ane sa kojom ima ćerku ne prestaje da intrigira javnost. Đorđe je od izabranice stariji 18 godina, a mnoge je iznenadilo to što muzičar ne živi sa njom i ćerkom.

- Ja sam odavno digao ruke od sebe u tom pogledu da ću imati dete i da ću upoznati srodnu dušu, nekoga ko to kapira i da to neču nikada sresti. Onda se desila Ana, na pragu mog trećeg doba, koja je 18 godina mlađa i koja je sve ono što ja imam u glavi upakovano kada je u pitanju vizuelni izgled, pošto smo mi gluplji pol i kada je u pitanju glava. Volim da kažem da sam najbolji otac jer sam mojoj Staši izabrao najbolju majku na svetu. Ona zna da sam ja bolesnik koji ne može da zaspi kada televizor nije uključen, da je košarka moja pasija i da to noću nadoknađujem - rekao je Đorđe.

1/4 Vidi galeriju Đorđe David i Ana Foto: Printscreen/Paparaco lov

Roker je istakao da ni njegova izabranica ne može da zamisli da oni žive zajedno.

- Njena rodbina je bila u šoku, ali vremenom su shvatili da je tretiram kao princezu. Sada kada negde odemo, ona mi kaže: "Znaš ja ne mogu da zamislim sada da živim sa tobom. Naučio si me i navikao na jednu stvar da me uvek vidiš spremnu, a ne u onim momentima kada ne želim ni samu sebe da gledam". Ne trpi naš odnos i ne trpi Staša, to je najbitnije. Staša je možda najsrećnije dete u odeljenju, uvek je nasmejana i svima izlazi u susret, nesebična je. Ona nikada nije čula povišen ton između mene i Ane, ali shvatio sam da te neke rasprave među nama moraju da se dešavaju pred njom da bi shvatila da nije sve samo sreća i radost da je to naoružavanje za budućnost i moraju da znaju da zauzmu stav po pitanju svega - objasnio je on u emisiji "Nije lako biti ja".

Kurir.rs

Đorđe David za Kurir: