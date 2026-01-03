Slušaj vest

Tokom novogodišnje posete porodica u rijalitiju "Elita 9" Ana Ćurčić se žestoko sukobila sa nekadašnjom kumom Milenom Kačavendom. Ana je sada u uživo uključenju na TikToku ispričala da nije imala nameru da napravi incident, već je reagovala impulsivno.

- To nije moj manir, ali nisam mogla da izdržim. Kad si sa nekim takvim moraš nekad da se poistovetiš u gestu - istakla je Ana Ćurčić i dodala:

- Njena izobličenost i stres kad je mene videla. Toliko sam istrošena posle toga bila da nisam tri sata bila ni za šta, nisam mogla da se pomerim.

Otkrila da li ulazi u Elitu

Na pitanje njenih pratilaca da li postoji mogućnost da se ponovo nađe u "Eliti" kao takmičar, Ćurčićeva je odgovorila da ona trenutno ima druge planove.

Ovako je protekao njihov susret

- Da se ne rukujem sa svima ovde, ja prvo želim da se pozdravim sa mojim drugom Janjušem, svi zadrugari sa kojima sam bila ovde, ja sam se vratila na velika vrata. Pozdrav za sve moje drage prijatelje - rekla je Ana, pa se obratila bivšoj prijateljici Mileni Kačavendi:

- Gde si klošarko?

- Gde si smeće, izduvala si tamo negde - odgovorila je Milena.

- Sada me slušaj, prvo da ti kažem jednu stvar - rekla je Ana.

- Jesi se pozdravila sa ćerkom - rekla je Milena.

- Nemoj te niske udarce, imaš pozdrave od bivšeg supruga. Kada budeš izašla, moraćeš da skineš prezime - rekla je Ana.

- Ma nemoj, a šta kaže moj brat, da li si mu vratila pare - uputala je Milena.

- Nemoj meni molim te, mafijašice - rekla je Ana.

