"BILI SU PREDOZIRANI, MOGAO JE I MOZAK DA NASTRADA" Bolna ispovest oca Saše i Dejana Matića, greškom lekara oba sina izgubila vid: Pokušali smo sve što je moglo
Otac pevača Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, svojevremeno se prvi put oglasio za medije i otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pevača.
Zoran Matić se osvrnuo na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo detinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.
- Njima je upropašnjen vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani - rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:
- Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša - rekao je Zoran.
Komšije o braći Matić
O popularnoj braći su govorile i njihove komšije iz Drvara.
- To su divni momci, lepa, složna braća - rekla je jedna sugrađanka Matića, dok je komšija takođe istakao kakvi su bili, ali i koliko je veliku ulogu u svemu odigrao upravo njihov otac.
- Njihov otac je odigrao presudnu ulogu. Ta njegova upornost...Sale je bio ozbiljniji, a Dejo je bio cirkus - rekao je jedan komšija.
- Bili su mali, nisu videli, ali oni su nekako znali da se kreću, bili su prebistri - rekla starija gospođa koja se ponosi braćom Matić.
