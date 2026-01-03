Slušaj vest

Nijedno novogodišnje slavlje ne može da prođe bez omiljenih pesama koji već na prve taktove podižu na noge, pa provod zaista postane nezaboravan u najluđoj noći.

Zdravko Čolić – Čini mi se grmi

U moru hitova koje je otpevao Zdravko Čolić teško je izdvojiti jednu pesmu, ali ona koja je definitivno nezaobilazna u novogodišnjoj noći je pesma snimljena davne 1997. godine i uz nju atmosfera bukvalno zagrmi u ponoć.

Iako je na prvu loptu pesma “Čini mi se grmi” bila iznenađenje za njegove fanove, ista je već nakon par nedelja od objavljivanja izazvala pravu euforiju među publikom.

Pesma se tih godina do iznemoglosti vrtela na svim TV i radio stanicama, a onda je nakon desetak godina ponovo oživela i to na repertoarima brojnih bendova, u novogodišnjoj noći.

Pesmu je komponovao Goran Bregović, a tekst je pisala Marina Tucaković, u pomoć je oko teksta pritekao i Brega.

Elma – Ah tugo tugo

Iako su nastali još tokom dvehiljaditih, hitovi Elme Sinanović su obavezni na svim slavljima. Kada atmosfera dođe do usijanja, pesma “Ah tugo, tugo” je jedna od onih najskupljih kako kažu svi muzičari.

Elma Sinanović je 2003. godine objavila jedan od svojih najuspešnijih albuma. Album "Ništa lično" obezbedio je Elmi dobru poziciju na muzičkoj sceni, ali nije prošao tako dobro, kako je oživeo tek mnogo godina kasnije…

Pesma "Ah tugo tugo", postala je neizostavna na svim proslavama, uključujući i onu najveću, 31. decembra.

Dara – Svi su tu kao nekada

Uz dobro društvo i lepo raspoloženje, nezaobilazna je i pesma „Svi su tu kao nekada“. Ovaj hit Dare Bubamare je godinama jedan od najtraženijih na slavljima.

Pesma "Svi su tu kao nekada", velikom brzinom je ušla u kafane, i postala deo živih svirki pa je baš zato i opstala svih ovih godina kao Darin najveći hit.

Zorica Brunclik – Avlije Avlije

Zorica Brunclik je u dugogodišnjoj karijeri otpevala brojne hitove, ipak pesma "Avlije Avlije" je definitivno vanvremenska. Pevaju je sve generacije a oriće se i 31. decembra, širom Balkana.

Početkom devedesetih Zorica Brunclik je objavila album "Rođeni jedno za drugo". Na pomenutom albumu se nalazi pesma "Avlije avlije".

"Avlije, avlije" je pesma za koju svaki pevač zna da će bez sumnje podići publiku na noge i obezbediti im odličan bakšiš.

