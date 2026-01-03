TUČA U ELITI 9! Anastasija nasrnula na Boru Santanu, krenula da ga čupa i šutira, obezbeđenje nije stiglo da odreaguje! (FOTO)
U pabu „Prijatelji“ u "Eliti 9" došlo je do nove burne svađe između Bore Santane i Anastasije Brčić, koja je ovog puta eskalirala pred brojnim prisutnima.
Anastasija je vidno uznemirena ušla u pab i prišla Bori, nakon čega je usledio verbalni sukob.
U početku je svima delovalo da je u pitanju šala i bezazlena rasprava, međutim situacija je ubrzo izmakla kontroli.
Svađa je prerasla u fizički obračun, kada je Anastasija počela da vuče Boru za kosu, a potom ga je i šutnula.
- Još jednom mi se obrati i polomiću te! Samo još jednom u životu - vikala je ona dok mu se unosila u lice i čupala ga.
Prisutni su mislili da je u pitanju šala, a Lepi Mića je odmah pritrčao i uspeo da ih razdvoji i izvede Anastasiju u dvorište, čime je sprečen veći incident.
- Ne znam šta se dešava budali, nije mi jasno - rekao je Bora nakon što ih je Mića razdvojio.
Kurir.rs
