Slušaj vest

Pevač Anes Porobić, koji je ovdašnjoj publici poznat po učešću u Zvezdama Granda zadobio je teške povrede nakon saobraćajne nesreće kada je svojim kolima udario u priključno vozilo na kojem su se prevozila drva.

Kako kažu lekari, rano je prognozirati njegovo izlečenje.

Aner Porobić imao je težak udes 30. decembra koji se dogodio u mestu Kočićevo kod Gradiške.

U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Nova Topola-Srbac, učestvovali su automobil Pežo kojim je upravljao Anes Porobić i traktor s priključnim vozilom koji je vozilo lice iz Srpca čiji su inicijali B.B.

Anes Porobić Foto: Printscreen Instagram

Automobil je udario u priključno vozilo koje je prevozilo drvene grede.

"Priključen je na aparat, sve prognoze bi bile preuranjene"

Ova vest je potvrđena za Nezavisne novine iz Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske.

- Pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje gde ostaje na daljem lečenju i praćenju. Zbog povreda glave zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, pacijent je priključen na aparat za veštačku ventilaciju i sve dalje prognoze u vezi njegovog zdravstvenog stanja su preuranjene - navedeno je.

Kurir.rs/Klix.ba

Ne propustiteStarsFINALISTA "ZVEZDA GRANDA" POSTAO OTAC Ponosni tata se oglasio i podelio prve slike bebe, sa najlepšim vestima ušli u 2026. godinu! (FOTO)
Velid Handžić postao otac
Stars"OTAC MI JE BRANIO DA PEVAM, NIJE MI DOZVOLIO NI DA UPIŠEM ŠKOLU" Pevačica o bolnom odrastanju, morala da poštuje jasna pravila: Nikada nije rekao da sam dobra
whatsapp-image-20240606-at-5.41.24-pm.jpg
StarsNAPUSTILA ZVEZDE GRANDA, A SADA SPAKOVALA KOFERE I OGLASILA SE IZ OVE DRŽAVE! Pogledajte samo ovaj prizor
Slika zaslona 2025-12-13 u 22.46.06.png
StarsFINALISTKINJA "ZVEZDA GRANDA" NIŽE USPEHE! Prva pesma Ive Jokanović sve zaludela, za samo 5 dana zabeležila skoro 700.000 pregleda
Iva Jokanović
StarsALEKSANDRA BURSAĆ GODINAMA TVRDILA DA JE VISOKA 160CM, A ONDA SE DESIO ŠOK! Izmerili je u emisiji pa je optužili da je sve vreme lagala
aleksandra--bursac-nenad-kostic.jpg

 Ana Sević slavi rođendan u Zvezdama Granda:

"Ne planiram da se vracam estradi": Ana Sevic slavi rodjendan u ZG, pa otkrila detalje o karijeri Izvor: MONDO/Đorđe Milošević