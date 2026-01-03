Slušaj vest

Pevač Anes Porobić, koji je ovdašnjoj publici poznat po učešću u Zvezdama Granda zadobio je teške povrede nakon saobraćajne nesreće kada je svojim kolima udario u priključno vozilo na kojem su se prevozila drva.

Kako kažu lekari, rano je prognozirati njegovo izlečenje.

Aner Porobić imao je težak udes 30. decembra koji se dogodio u mestu Kočićevo kod Gradiške.

U saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu Nova Topola-Srbac, učestvovali su automobil Pežo kojim je upravljao Anes Porobić i traktor s priključnim vozilom koji je vozilo lice iz Srpca čiji su inicijali B.B.

Automobil je udario u priključno vozilo koje je prevozilo drvene grede.

"Priključen je na aparat, sve prognoze bi bile preuranjene"

Ova vest je potvrđena za Nezavisne novine iz Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske.

- Pacijent je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje gde ostaje na daljem lečenju i praćenju. Zbog povreda glave zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, pacijent je priključen na aparat za veštačku ventilaciju i sve dalje prognoze u vezi njegovog zdravstvenog stanja su preuranjene - navedeno je.

