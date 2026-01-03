Slušaj vest

Đole i Vesna Đogani prekinuli su novogodišnji nastup i optužili organizatora Huseina Velagića da je pobegao sa novcem i da ih nije isplatio za svirku te večeri, nakon čega je on rekao kako trpi pretnje od densera i nalazi se u bolnici.

Husein se oglasio i otkrio da mu je prećeno da će mu zapaliti auto vredan 20.000 evra zbog čega se osećao nebezbedno, dok je Đogani demantovao ove optužbe istakavši da nikome nije pretio, ali da je važno da javnost zna šta se dešava pevačima.

Husein: "Đogani ide na sud zbog svih prevara!"

Organizator je sada odlučio da otkrije svoju stranu priče:

– Definitivno sam odlučio: Đogani ide na sud zbog svih prevara, uvreda i pretnji koje mi je uputio preko svojih ljudi – rekao je Velagić, pa nastavio:

– Još jednom potvrđujem da je od mene unapred dobio 11.000 eura. Njegovoj sestri Elizabeti Đogani, koja živi u Nemačkoj, u tri navrata sam dao ukupno 9.500 eura, za što imam i potvrde koje mogu dostaviti. Dodatnih 1.500 eura Đogani je tražio da mu pošaljem putem Western Uniona, što sam i učinio. Dakle, on uopšte nije želeo novac regularnim putem, a to ću sada prijaviti policiji. Zbog toga bi mogao imati problema pri sledećem dolasku u Nemačku.

Velagić navodi i da je nakon toga doživeo pretnje.

– Juče su me zvali neki njegovi ljudi, kako su rekli „opasni momci“, i pretili mi. Neću dozvoliti da moja deca žive u strahu za vlastiti život. Prema dogovoru, za 16.000 eura trebao je pevati tri bloka po sat vremena, a za 11.000 eura dva bloka po sat vremena. Žao mi je samo što sam otišao zbog straha – trebao sam ostati i odmah pozvati policiju – dodaje Velagić.

Na kraju ističe da posluje legalno.

Velagić navodi da je zaštićen jer poseduje registrovanu muzičku agenciju, uz svu potrebnu dokumentaciju i pečat.

