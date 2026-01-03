Slušaj vest

Aleksandra Mladenović u emisiji kod Sanje Marinković ispričala je do sada nepoznate detalje o sebi, ona je pomenula i da postoji dečko koji joj se dopada.

Aleksandra je progovorila o muškarcu u kojeg je zaljubljena pa je priznala na iznenađenje svih u studiju kako je zbog majke morala da prestane da konzumira alkohol.

- Ja sam zaljubljena, ali sam još uvek slobodna. On je predivan muškarac, naravno da zna da sam zaljubljena u njega, ali mislim da je još rano... - otkrila je pevačica, a onda progovorila o konzumaciji alkohola.

- Ja sam ispunila novogodišnju želju svojoj mami da ne pijem. Što se ženi snilo, to je i dobila, tako da ja dve godine nisam uopšte pila. Ja nisam generalno previše pila, ali sam volela da cugnem, da večeram da se popije rakija, sad više to ne radim - rekla je Aleksandra.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Promo, Printscreen/Instagram

"Povređivali su me"

Pored novogodišnjih odluka, pevačica se osvrnula i na teške trenutke kroz koje je prolazila kada se našla na meti osuda zbog fizičkog izgleda. Ona je objasnila da su promene na njenom licu bile posledica zdravstvenih problema, a ne estetskih zahvata, što ju je u jednom periodu veoma pogađalo.

– Nisam umela da se nosim sa tim da se piše da sam izoperisana sa tako malo godina, a niko nije znao pozadinu, da sam se razbolela... To me je baš povredilo – ispričala je Aleksandra.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: