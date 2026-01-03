Slušaj vest

Pevačica Teodora Džehverović stekla je popularnost učešćem u rijalitiju "Zadruga 1", a ono što je tada bila jedna od glavnih tema jeste afera o pravom imenu pevačice.

Dosta se spekulisalo u medijima o pravom imenu Teodore Džehverović, a ono što su domaći mediji pisali jeste da se pevačica zaprao zove Suada, dok je njen brat Sava dobio ime Senad. Kako se navodilo, njima su roditelji navodno promenili imena po dolasku iz Bosne u Srbiju.

Otkrio istinu

Sava se svojevremeno oglasio na Instagram profilu i otkrio istinu o aferi "lažnog imena".

- Za sve one koji su neupućeni, a tvrde suprotno, ja sam lično dao ime Teodora, i to pre rođenja. Moja je želja bila da imam sestru i da kasnije nosi ime Teodora, što u prevodu znači Božiji dar. One koji o mojoj porodici znaju više od mene molim da prikažu i javno objave rodni list sa dotičnim imenom Suada, ili se suoče i kažu mi to u lice. Pojedinci će se prepoznati. Hvala - poručio je svojevremeno Sava putem društvene mreže.

Podsetimo, Teodorin otac zove se Sead, rodom je iz Bosne, a sa nekoliko članova svoje porodice prestao je da govori kada je odlučio da oženi Teodorinu mamu Gocu. Nakon izvesnog vremena, Goca je muža dovela u svoje rodno mesto Kačarevo, pisali su ranije domaći mediji.

