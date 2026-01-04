Slušaj vest

Steva Simeunović jedan je od najpoznatijih kompozitora, ali se uz njegov rad često se provlači i njegov brak sa 30 godina mlađom pevačicom Zoranom Simeunović.

On i njegova mlađa supruga važe za najskladniji par na estradi, pa mnogi ih koriste kao primer da razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem. Steva je nedavno iskreno govorio i o prethodnom braku ali i sinu sa kojim jedno vreme nije govorio.

- To je bilo vrlo kratko. Sporečkali smo se, on je bio besan, bio je i mlad, pa je dao neki intervju. Sve je to prošlo. Koliko je trajao taj članak, toliko su trajale i naše nesuglasice. Mi smo posle toga pričali. Bilo mi je krivo što nismo govorili. Bilo mi je krivo što je rekao neke stvari koje nemaju veze sa istinom, ali on je bio povređen. Čovek kada je povređen, a pogotovu mlad, on kaže stvari i koje jesu i nisu, da te ocrnim do kraja. Verovatno sam ga ja povredio. Ko će drugi. Živeo je bez mene - rekao je Steva Simeunović za "Hype" televiziju.

Zorana pričala o paklu koji je preživela

Inače, Zorana Simeunović je doživela veliku traumu kao tinejdžerka kada je silovana sa 14 godina, a i dan danas vuče posledice.

- Ja nisam jedina kojoj se to desilo. Nosiću tu traumu dok sam živa. Mada isto tako sam zahvalna Bogu što imam ljubav i što uz nju mogu da prevaziđem sve što je loše - rekla je tada pevačica i dodala:

- Ja sam tada imala nepunih 14 godina. Ti jesi dete tada, ali sa izmenjenim mišljenjem o životu. Ti preko noći odrastaš, nakon toga ti više nisi dete već odrasla osoba koja potpuno drugačije gleda na stvari i doživljava.