Katarina Živković odrasla je u Leskovcu, a osim prijatelja u rodnom gradu, pevačica ima i veliku familiju. Nedavno, je prvi put progovorila o sestri od ujaka koja ju je kako kaže Kaća izdala i koja više za nju ne postoji.

- Imala sam nekoga koga sam doživljavala kao svog rođenog i moja majka je gledala tu osobu ne kao da joj je bratanica, već kao da ju je ona rodila. Ali me ta sestra prodala, izdala, razočarala, nije mi zabila nož u leđa nego u srce.Mi smo bile nerazdvojne. Gde ona tu i ja. Ne znam da li me više boli moja loša procena ili sama izdaja.

- Ona je jedina osoba, baš zato jer sam toliko povređena, jedina je osoba za koju sam smatrala da dalje komunikacije nema i kojoj sam poželela sve najbolje u životu i da joj nije palo na pamet da me ikada više u životu pozove, pita za mene. To znači da me je jako povredila. Dešava se, pružim drugu šansu i razgovaram jer sam i ja grešila. Međutim, ovde nije bilo mesta za razgovor - otkrila je vidno potresena Katarina.

- Mnogo teško, mnogo teško, baš zato jer sam je volela, baš zato jer nisam očekivala tako nešto od nje, ispala je zlotvor prema meni - rekla je Kaća za Mondo.

Ni rođenje sina joj nije čestitala

Kako Katarina otkriva, sestra joj nije čestitala rođenje sina iako je bila svesna da je njena borba za majčinstvo trajala dve godine.

- Dve godine sam se borila za potomstvo. Nisam javno govorila o ovome, ali moram biti iskrena jer možda nekome može da pomogne. To su bile dve godine mog pakla. Kada nemate nikakav problem, a ono što najviše želite ne ide, ne možete da dobijete, a konstantno dobijate pitanja. Spas sam tražila u nekim drugim stvarima, putovanjima, poslu... Nisu znali koliko patim i koliko sam želela da se ostvarim kao majka, ništa drugo to nije moglo da nadomesti. Mislim, da mi se to nije desilo, da bih mogla normalno da nastavim sa životom. To je zaista duga i teška priča.

- Žena je ta koja bar jednom mesečno doživljava razočarenja, koja je uvek kriva i kad nije... Išla sam i kod psihologa, tražila sam godinama krivca, u majci, u partneru, u sebi, a srž mog osećanja je bilo to što ne mogu da ostanem trudna. Najgora borba je bila sa ljudima, otkud vam pravo da me nazivate sebičnom, da me pitate... Nisam komentarisala ništa, pa je ispalo da sam karijerista sebični... A mene je samo jako bolelo da pričam o tome - rekla je Katarina za Mondo.