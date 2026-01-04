Slušaj vest

Goca Božinovska odlazila je na ubrizgavanje botoksa kako bi joj lice bilo zategnuto. Ipak, jednom prilikom je doživela neprijatnost.

Naime, pre četiri godine folk pevačici je nakon ubrizgavanja pao kapak na jednom oku.

- To se desilo pre četiri godine. Zbog botoksa mi je pao kapak. Tada sam rekla "nikada više", ali kad nađeš pravog doktora, promeniš mišljenje. Nisam ništa radila godinu dana, meni moj doktor kaže sada: "Goco, dođi'', ali ja ne bih da preterujem - rekla je ona u emisiji "Magazin In".

Pevačica je jednom prilikom otkrila da je u jednom trenutku izgledala kao plastična lutka.

Foto: Printscreen Instagram

- Imala sam problem s botoksom. Primetila sam promene na licu u vreme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se videlo da nešto nije kako treba - rekla je Goca tada za republiku i dodala:

- Mislim da mi telo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje telo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vreme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smem - rekla je Goca.