Slušaj vest

Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, za doček Nove godine imao je koncert u Rumi. Osim njega na velikoj bini našli su se i Aca Lukas i Mira Škorić, međutim, nakon nastupa i dalje se komentariše šoumen iz Makedonije.

Osim njegovog stajlinga koji je zasigurno bio skuplji od gotovo svih izvođača koji su nastupali u najluđoj noći, mnogi nisu mogli da veruju da Boki tako dobro peva, i to narodnjake! Boki je na sebi imao bundu od činčile čija je cena vrtoglavih 50.000 evra, kostim koji je bio napravljen od kristala, ogroman turban na glavi koji je takođe od pravih kristala, Birkin torbu čija je cena oko 25.000 evra.

Jovanovski je nastup započeo svojom pesmom "Kaligula" koju je nedavno ponovo snimio, ali u duetu sa Jelenom Karleušom, a nakon toga je usledilo ono što publika sigurno nije očekivala. Šouman zapevao je pesme Tome Zdravkovića, Vesne Zmijanac, Bajage, Zorice Brunclik, a poseban momenat se desio kada je Boki sišao u publiku sa dajrama, a meštani Rume su ga s oduševljenjem pozdravljali i snimali.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Kako zvuči najpoznatiji šuoman na Balkanu kad zapeva narodnjake, kao i kakva je atmosfere vladala u Rumi tokom njegovog nastupa, pogledajte u videu ispod