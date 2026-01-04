Slušaj vest

Zvezde Granda iz emisije u emisiju otkrivaju nove talente, a sada su se usred sezone desile promene zbog jednog čala žirija. Direktor, Goran Šljivić saopštio je novu odluku.

Od sada će Sanja Vučić biti mentor u takmičenju, a ne samo zamena za pojedine članove žirija, došlo je do situacije u kojoj umesto njih sedmoro, o sudbini kandidata odlučuje njih osmoro.

Voja Nedeljković i Goran Šljivić objasnili su na koji način će funkcionisati glasanje, upravo zbog prisustva svih članova žirija, uključujući i Sanju.

–Do sada je kandidatima bilo potrebno pet glasova da prođu direktno dalje, ali pošto je Sanja danas tu pored svih ostalih, kandidati će morati da osvoje šest glasova da bi se plasirali u naredni krug– rekao je Šljivić i dodao:

–Tako da u emisijama kada su svi članovi žirija prisutni, a u kojima Sanja takođe ima svoje kandidate, ona će osim podrške svojima, davati glas za ostale. Znači kandidat mora imati maksimalan broj glasova da bi prošao dalje, a to je u ovom slučaju šest, piše "Grand".

Podsetimo, Sanja je i sama nedavno izjavila da će ove sezone imati svoje kandidate, a kasnije je i preko društvenih mreža pokazala da uveliko radi sa svojim kandidatima.

